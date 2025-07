Neymar é liberado do treino do Santos para acompanhar nascimento da filha

O atacante Neymar acompanhou o nascimento da segunda filha com a influencer Bruna Biancardi nesta madrugada, no Hospital São Luiz Star, em São Paulo.

O elenco do Santos treinou na manhã deste sábado (05), no CT Rei Pelé, e o jogador foi liberado das atividades. No próximo domingo (06), o time ganhará folga, após oito dias seguidos de atividades na retomada das férias.

A segunda gestação do casal foi anunciada no dia 25 de dezembro de 2024, durante a celebração do Natal. Esta é a segunda filha de Neymar com a modelo, eles já são pais da pequena Mavie. Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, e Helena, de 1 ano, frutos de outros relacionamentos.

Neymar acumula 13 jogos e seis participações diretas em gols no retorno à Baixada Santista. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Meninos da Vila:

O Santos conta atualmente com 23 jogadores formados na base no elenco inscritos no Campeonato Brasileiro. Nesta semana, 12 garotos tiveram a oportunidade de integrar o elenco profissional.

O último deles foi chamado para o treino da última sexta-feira (04). O goleiro João Paulo, do Sub-17, é o caçula do grupo. Ele mede 1,99 m e tem apenas 17 anos.

— Acho muito importante para a minha evolução, tanto para aprender com o Rogério Maia e o Dennis Gago quanto com os outros goleiros e os jogadores de linha. Creio que vai me ajudar muito para, futuramente, estar bem preparado para seguir no Santos — disse João Paulo.

João Paulo ainda falou sobre a oportunidade de treinar com o ídolo Neymar.

— É sensacional. Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo. Desde quando ele chegou no Santos, eu não tinha voltado ao profissional. E poder treinar junto, conversar, é algo inexplicável, porque eu só o via pela TV — concluiu.

João Paulo chegou ao Santos aos nove anos, por indicação do preparador de goleiros da base, Juninho. Começou no Sub-11 e foi se destacando, com várias convocações para a Seleção Brasileira de base, no Sub-15 e agora no Sub-17.

