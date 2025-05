O Santos recebe o Botafogo neste sábado (24), às 15h (horário de Brasília), pela 5ª rodada do Brasileirão feminino Série A2. O jogo acontece no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, e conta com transmissão da Santos TV (Youtube).

As Meninas da Vila lideram o Grupo A da competição, com 10 pontos em quatro partidas, mesma pontuação do Botafogo. As equipes se enfrentaram na segunda rodada e o Santos levou a melhor, vencendo por 1 a 0 na Vila Belmiro.

A diferença é no saldo de gols: o clube paulista tem um a mais que o carioca. Desta forma, as equipes se enfrentam em confronto direto pela liderança do grupo.

Do lado santista, os destaques são Carol Baiana, Laryh e Analuyza, além da atacante Thaisinha. Já o Galo aposta em Rafa Travalão, Kélen Bender e Hingredy.

Os quatro melhores colocados de cada grupos conquistam acesso ao mata-mata e duelam entre si nas fases de quartas de final, semifinal e final. Quatro equipes sobem para a primeira divisão nacional.

O Grupo A reúne clubes do Sudeste e Sul, enquanto as demais regiões (Norte, Nordeste e Centro-Oeste) estão no Grupo B.

Confira as informações do jogo entre Santos x Botafogo

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X BOTAFOGO - BRASILEIRÃO FEMININO SÉRIE A2 - 5ª RODADA (FASE DE GRUPOS)

📆 Data e horário: sábado, 24 de maio, às 15h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP)

📺 Onde assistir: Santos TV (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESCALAÇÃO DO SANTOS: Stefane, Barbara Cuzzuol, Rafa Martins, Ana Alice, Larissa Vasconcelos, Nath Pitbull, Rafa Andrade, Suzane Pires, Analuyza, Larih e Carol Baiana.

ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO: Michelle, Sinara, Grazy, Thaiane, Natane, Bebê, Basílio, Bia, Carol, Tipa e Júllia.

