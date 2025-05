O Corinthians sofreu, mas venceu o América-MG por 1 a 0, na Arena do Jacaré, em Minas Gerias, pela 12ª rodada do Brasileirão feminino. O gol foi marcado por Andressa Alves aos 38 do segundo tempo.

Com 25 pontos, as Brabas assumiram a segunda colocação na tabela, atrás do Cruzeiro, que segue invicto. Já o América ficou na sétima colocação, dentro da zona de classificação, com 16 pontos.

Como foi América-MG x Corinthians?

As Brabas começaram com mais posse de bola e volume de jogo, mas empilharam chances perdidas nos minutos iniciais.

Com 12 minutos de bola rolando, Jhonson chegou com perigo, mas errou a finalização. A pressão surtiu efeito e o Timão teve chance com Vic Albuquerque e Juliete, mas faltou eficácia.

Aos 20, Yaya lançou para Andressa, que ajeitou para o chute de Juliete. A zagueira Jajá desviou e evitou o primeiro gol das Brabas.

Dois minutos depois, Jhonson arrancou do meio-campo e finalizou à direita do gol de Taluane. O América tentou responder com a velocidade de Pimenta e Radija, mas a defesa do Corinthians teve boa recuperação.

Aos 41, o América teve boa oportunidade com jogada de bola parada. Iara cobrou falta e Ana Clara cabeceou com perigo, mas a bola foi para fora.

O Corinthians respondeu com oportunidades de Andressa Alves e Vic Albuquerque, mas o 0 a 0 persisitia no placar.

Nos acréscimos, o time mineiro quase marcou com Iara, em jogada de triangulação no ataque. Os times foram para o intervalo sem inaugurar o placar.

O início do segundo tempo começou com embate físico. No primeiro minuto, Jhonson, centroavante do Corinthians, e Taluane, goleira do América, tiveram choque na área e precisaram de atendimento médico. Apesar do susto, as duas seguiram em campo.

O Corinthians caiu de ritmo e deu mais espaço para o América, que investiu nas bolas paradas com Laís. Aos 29, Gadu arriscou de longe e a bola foi acima da trave.

Insatifeito com o desempenho, Lucas Piccinato promoveu mudanças, com as entradas de Ariel Godoi e Jaque Ribeiro no setor de ataque.

Aos 39, Vic Albuquerque fez bela jogada no lado esquerdo, cruzou para a área, a bola parou por Eudmilla e Andressa Alves abriu o placar.

Gabi Zanotti recebeu passe de Ariel, mas desperdiçou. As Brabas conseguiram se impor na reta final, mas o jogo terminou com placar mínimo.

