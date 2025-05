O São Paulo venceu o Real Brasília por 5 a 0, sem dificuldades, e chegou aos 24 pontos no Brasileirão feminino. Os gols foram marcados por Isa Guimarães, Bia Meneses, Bruna Calderan e dois gols de Giovanna Crivelari.

Com postura ofensiva desde o começo, as tricolores assumiram a segunda colocação da competição, atrás do Cruzeiro. O saldo de gols também subiu de dez para quinze.

O próximo desafio será diante do Palmeiras, na quarta-feira (4), fora de casa, pela 3ª rodada do Paulistão feminino. Na competição, as tricolores ocupam a quarta colocação, com uma vitória e uma derrota.

Crivelari brilha em vitória tricolor

Vivendo grande fase, a atacante Giovanna Crivelari fez dois gols na vitória das Soberanas por 5 a 0 nesta quarta-feira (21). Antes da partida, ela havia marcado nos dois jogos anteriores, contra Bahia e Red Bull Bragantino.

O primeiro gol foi aos 16 minutos do segundo tempo, com Crivelari encobrindo Tainá. Aos 28 minutos, ela voltou a marcar, dessa vez de cabeça, após cruzamento de Bia Meneses.

Giovanna Crivelari chegou aos seis gols no certame e briga pela artilharia. Amanda Gutierres, do Palmeiras, é a maior goleadora, com dez tentos. A jogadora tem passagens, entre outros clubes, por Santos, Flamengo e Corinthians.

Giovanna Crivelari comemora seu gol em Sport e São Paulo. pela Supercopa do Brasil Feminina, na Ilha do Retiro. (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Próximos jogos do São Paulo feminino