A treinadora Rosana Augusto não esconde a pretensão de chegar à final do Brasilerão feminino pelo Flamengo. Em entrevista ao programa “Elas em Campo”, da rádio Roquette Pinto, a comandante levantou a possibilidade da finalíssima ser realizada no Estádio Jornalista Mário FIlho, o Maracanã, no Rio de Janeiro.

— Espero que se o Flamengo se classificar a gente possa levar essa ideia pro presidente. Sabemos que há um custo pra isso, entendemos que não gera tanta receita a ponto de abrir o Maracanã. Mas num episódio como esse, de chegar a uma final, acho que dá pra tentar construir essa ideia. Eu pelo menos tentaria, porque eu acho que a torcida do Flamengo compra e merece isso também. Sonhar a gente pode, né? Então a gente sonha em se classificar bem, chegar a uma final e quem sabe fazer no Maracanã? — disse ela.

Nesta temporada, a final do Brasileirão feminino está prevista para 14 de setembro. Em 2924, os jogos de ida e volta da decisão, disputados entre Corinthians e São Paulo, foram realizados no Morumbis e Neo Química Arena, respectivamente. O Timão ficou com a taça.

Rosana Augusto assumiu o Flamengo em abril. (Foto: Flamengo/Divulgação)

Anunciada em 22 de abril para substituir Maurício Salgado, a ex-jogadora ainda não perdeu à frente das Meninas da Gávea. São seis jogos de invencibilidade, com cinco vitórias e um empate.

O próximo desafio será diante do Internacional, nesta quinta-feira (22), às 15h (horário de Brasília), pela 12ª rodada do Brasileirão feminino. As rubro-negras estão na sexta colocação, com 20 pontos.

