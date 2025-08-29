Santos x Botafogo feminino: onde assistir e escalações
Equipes se enfrentam por título inédito
- Matéria
- Mais Notícias
Santos e Botafogo entram em campo neste sábado (30), às 15h (horário de Brasília), pela final da Série A2 Feminina. A bola rola na Vila Belmiro, em Santos (SP), com transmissão da TV Brasil e da Santos TV.
Relacionadas
- Futebol Feminino
Santos anuncia entrada gratuita para final da Série A2 Feminina contra o Botafogo
Futebol Feminino27/08/2025
- Futebol Feminino
Nos pênaltis, Santos vence Atlético-MG e encara Botafogo na final da Série A2 Feminina
Futebol Feminino18/08/2025
- Futebol Feminino
Vasco decepciona na A2 feminina e torcida cobra Pedrinho: ‘Prometeu investimento forte’
Futebol Feminino19/05/2025
No jogo de ida da final do Brasileirão Feminino A2, na noite de terça-feira (26), o Santos venceu o Botafogo por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O gol foi marcado por Carol Baiana, aos 42 minutos do segundo tempo.
Ficha do jogo
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
O Santos chegou à final mantendo uma invencibilidade impressionante. As Sereias estrelaram o Grupo A e se enfrentaram com o Botafogo na 5ª rodada, vencendo por 3 a 1 em Jundiaí-SP, resultado que representou a primeira e única derrota das Gloriosas na competição.
Além do confronto direto, o Santos passou pelo Atlético-MG, Minas Brasília, Taubaté, Vasco, Avaí Kindermann e São José. Classificado na liderança, enfrentou o Ação nas quartas de final e avançou com duas vitórias (1 a 0 e 2 a 1), garantindo o acesso à Série A1. Na semifinal, eliminou o Atlético-MG nos pênaltis: perdeu por 1 a 0 na Arena MRV, venceu por 2 a 1 na Vila Belmiro e bateu nos pênaltis por 5 a 4.
O Botafogo, por sua vez, avançou como vice-líder do Grupo A. Valendo a vaga na elite, superou o Mixto nos dois jogos (2 a 1 e 5 a 2). Nas semifinais, teve partidas duras contra o Fortaleza, empatando nas duas ocasiões e garantindo a classificação nos pênaltis por 5 a 3.
➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal!
SANTOS X BOTAFOGO
FINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO A2 2025
- 📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto, às 15h (horário de Brasília)
- 📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
- 📺 Onde assistir: TV Brasil (canal aberto), TV Brasil Play (streaming) e Santos TV (Youtube)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO: Michelle, Fran Bonfanti, Grazy, Thaiane, Natane; Bebê, Basílio, Bia, Tipa, Carol, Jullia. Técnico: Léo Goulart.
SANTOS: Stefane, Leidiane, Ana Alice, Pardal (Rafa Martins), Larissa Vasconcelos, Julia Daltoé, Suzane Pires, Thaisinha, Analuiza, Samara e Laryh. Técnico: Caio Couto
- Matéria
- Mais Notícias