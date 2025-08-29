menu hamburguer
Futebol Feminino

Santos x Botafogo feminino: onde assistir e escalações

Equipes se enfrentam por título inédito

Santos e Botafogo duelam pela decisão da Série A2 Feminina.
imagem cameraSantos e Botafogo duelam pela decisão da Série A2 Feminina.
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 29/08/2025
20:01
  • Matéria
  • Mais Notícias

Santos e Botafogo entram em campo neste sábado (30), às 15h (horário de Brasília), pela final da Série A2 Feminina. A bola rola na Vila Belmiro, em Santos (SP), com transmissão da TV Brasil e da Santos TV.

No jogo de ida da final do Brasileirão Feminino A2, na noite de terça-feira (26), o Santos venceu o Botafogo por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O gol foi marcado por Carol Baiana, aos 42 minutos do segundo tempo.

Ficha do jogo

Santos-escudo-onde-assistir
SAN
Botafogo-escudo-onde-assistir
BOT
Brasileirão A2
Final
Data e Hora
Sábado, 30 de agosto de 2025
Local
Vila Belmiro, Santos (SP)
Árbitro
-
Assistentes
-
Var
-
Onde assistir
TV Brasil

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O Santos chegou à final mantendo uma invencibilidade impressionante. As Sereias estrelaram o Grupo A e se enfrentaram com o Botafogo na 5ª rodada, vencendo por 3 a 1 em Jundiaí-SP, resultado que representou a primeira e única derrota das Gloriosas na competição.

Além do confronto direto, o Santos passou pelo Atlético-MG, Minas Brasília, Taubaté, Vasco, Avaí Kindermann e São José. Classificado na liderança, enfrentou o Ação nas quartas de final e avançou com duas vitórias (1 a 0 e 2 a 1), garantindo o acesso à Série A1. Na semifinal, eliminou o Atlético-MG nos pênaltis: perdeu por 1 a 0 na Arena MRV, venceu por 2 a 1 na Vila Belmiro e bateu nos pênaltis por 5 a 4.

O Botafogo, por sua vez, avançou como vice-líder do Grupo A. Valendo a vaga na elite, superou o Mixto nos dois jogos (2 a 1 e 5 a 2). Nas semifinais, teve partidas duras contra o Fortaleza, empatando nas duas ocasiões e garantindo a classificação nos pênaltis por 5 a 3.

➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal!

SANTOS X BOTAFOGO
FINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO A2 2025

  • 📆 Data e horário: domingo, 31 de agosto, às 15h (horário de Brasília)
  • 📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
  • 📺 Onde assistir: TV Brasil (canal aberto), TV Brasil Play (streaming) e Santos TV (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: Michelle, Fran Bonfanti, Grazy, Thaiane, Natane; Bebê, Basílio, Bia, Tipa, Carol, Jullia. Técnico: Léo Goulart.

SANTOS: Stefane, Leidiane, Ana Alice, Pardal (Rafa Martins), Larissa Vasconcelos, Julia Daltoé, Suzane Pires, Thaisinha, Analuiza, Samara e Laryh. Técnico: Caio Couto

