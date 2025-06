Após perder a invencibilidade de sete jogos no comando do Flamengo, Rosana Augusto comentou sobre o fato de não ter atletas do clube na convocação da Seleção feminina para a Copa América. O time carioca ocupa a quinta colocação do Brasileirão feminino.

continua após a publicidade

Na lista final, Arthur Elias optou por atletas de seis clubes brasileiros: Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro, Fluminense e Ferroviária. Para ela, trata-se de uma opção técnica.

— Não me surpreende nem um pouco, a escolha é do Arthur. Uma função nossa, estando em um time grande como o Flamengo, é que a gente consiga também em algum momento colocar jogadoras à disposição da Seleção. Mas a convocação sempre será, para a gente, a consequência do trabalho, e a gente nunca vai controlar a decisão do treinador. Meu intuito aqui é desenvolvê-las, elas trabalharem muito e por consequência, em algum momento, vestir a camisa da Seleção Brasileira — explicou Rosana.

continua após a publicidade

Após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, nesta segunda-feira (9), o Flamengo dá sequência ao trabalho visando as últimas rodadas do Brasileirão feminino.

A equipe já está classificada para o mata-mata e enfrenta o América Mineiro, em casa, e o Grêmio, fora, no fechamento da fase de pontos corridos. Após a partida no Estádio Canindé, em São Paulo, Rosana também falou sobre a preparação para a reta final da competição.

continua após a publicidade

— Foi um período muito intenso, de muitos jogos e poucos treinos. Jogamos com uma equipe com potencial enorme, muito qualificada, e foi um jogo muito franco, muito aberto. — analisou ela. — Agora, com a classificação garantida, vamos chegar mais bem preparadas para o mata-mata — completou a treinadora.

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Cristiane marcou dois dos quatro gols do Flamengo contra o Real Brasília. (Foto: Flamengo/Divulgação)

Jogadoras do Flamengo na Seleção

O Flamengo conta com algumas atletas que já defenderam a amarelinha. A mais notável é Cristiane, artilheira dos Jogos Olímpicos pelo Brasil.

Além dela, a goleira Gabi Barbieri, a lateral Fabi Simões e a meia Gláucia jogaram pelo Brasil. Gláucia, inclusive, foi convocada na data Fifa de fevereiro deste ano.