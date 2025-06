Arthur Elias anunciou nesta segunda-feira (9), as 23 atletas da Seleção Brasileira que disputarão a Copa América feminina entre julho e agosto, no Equador. O anúncio ocorreu na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Antes do torneio, o Brasil enfrenta a França, em 27 de junho, às 16h10, no Estádio dos Alpes, em Grenoble.

Confira a lista de convocadas para a Copa América

GOLEIRAS: Lorena (KC Current), Cláudia (Fluminense) e Camila (Cruzeiro) ZAGUEIRAS: Tarciane (Lyon), Antônia (Real Madrid), Isa Haas (Cruzeiro), Kaká (São Paulo) e Mariza (Corinthians) LATERAIS: Fê Palermo (Palmeiras), Yasmim (Real Madrid) e Fátima Dutra (Ferroviária) MEIO-CAMPISTAS: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Ana Vitória (Atlético de Madrid) e Ary Borges (Racing Louisville FC) ATACANTES: Kerolin (Manchester City), Gio (Atlético de Madrid), Luany (Atlético de Madrid), Dudinha (São Paulo), Marta (Orlando Pride), Amanda Gutierres (Palmeiras), Gabi Portilho (Gotham) e Jhonson (Corinthians)

➡️ Técnicos do Brasil, Ancelotti e Arthur Elias se encontram no CT do Corinthians

Arthur Elias instrui jogadoras no amistoso Brasil vs Japão - Bragança Paulista. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

Seleção feminina na Copa América

A Copa América Feminina 2025 será realizada entre 12 de julho e 2 de agosto no Equador. Favorito ao título, o Brasil estreia em 13 de julho diante da Venezuela.

O Brasil se apresenta no dia 3 de julho para treinamentos na Granja Comary, no Rio de Janeiro, com chegada em Quito marcada para o dia 11, dois dias antes da estreia.

continua após a publicidade

A Seleção tem hegemonia na competição, tendo conquistado oito de nove edições. Nesta temporada, o Brasil está no Grupo B, o mesmo de Colômbia, Paraguai, Venezuela e Bolívia.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Grupo A:

Equador

Argentina

Chile

Uruguai

Peru

Grupo B:

Brasil Colômbia Paraguai Venezuela Bolívia

Jogos do Brasil no torneio