Corinthians e Flamengo duelam nesta segunda-feira (9), às 20h, no Estádio Canindé (São Paulo-SP), em jogo de fechamento da 13ª rodada do Brasileirão feminino. Com as duas equipes garantidas na fase mata-mata, a partida segue importante para definir posições e como teste para a equipe de Rosana Augusto, que está invicta desde a chegada ao clube, em abril.

Com passagens pelo Corinthians como jogadora, Rosana conhece bem o projeto vitorioso do clube paulista, mas quer a vitória fora de casa para dar sequência à invencibilidade.

— Obviamente, sendo Flamengo, sempre vamos em busca dos três pontos, mas sabendo que a equipe do Corinthians é uma equipe muito boa e muito competitiva, é aproveitar esse momento que estamos em ascensão e tivemos essa pausa, onde pudemos introduzir mais algumas coisas por conta do tempo maior, mas sabendo também que iremos enfrentar uma grande equipe. — ressaltou a treinadora.

Rosana Augusto comanda o Flamengo desde abril. (Foto: Paula Reis/Flamengo)

À frente do Flamengo, a ex-jogadora tem sete jogos, com seis vitórias e um empate, justamente diante do Cruzeiro, líder da competição. O time marcou 17 gols e sofreu cinco. Apesar da boa fase, ela mantém o foco.

— O que eu deixo muito claro para as atletas é que o jogo mais importante sempre é o próximo. É o jogo que a gente pode fazer algo. Então, não encaramos de forma diferente nenhum adversário, até porque valem os mesmos três pontos. Nós entendemos o momento que o clube vive e o momento da competição, mas para nós o importante é melhorar a performance a cada jogo e tendo resultados. — finaliza.

Flamengo segue confiante na competição

A meio-campista Ju Ferreira, de 33 anos, elogiou o período de preparação do Flamengo durante a data Fifa. Para ela, o grupo vive grande fase dentro da temporada.

— Será um grande jogo (contra o Corinthians), e daremos o nosso melhor como estamos fazendo a cada jogo, subindo degrau por degrau até chegar ao nosso objetivo. Estou confiante no trabalho que está sendo feito pela nossa treinadora e o grupo está em uma crescente muito boa — disse Ju.

Ju Ferreira é titular do meio-campo do Flamengo no Brasileirão feminino. (Foto: Alê Torres/ Staff Images Woman/ CBF)

O Flamengo encerra a primeira fase do Brasileirão Feminino 2025 com dois duelos importantes. Pela 14ª rodada, as Meninas da Gávea recebem o América-MG no sábado (14), às 17h, no Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Já na 15ª e última rodada, as Rubro-Negras enfrentam o Grêmio na quarta-feira (18), às 15h, em confronto no Estádio Airton Ferreira da Silva, no Rio Grande do Sul. Classificado com antecedência para as quartas de final, o Flamengo utiliza esses jogos como preparação para o mata-mata da competição.