O Corinthians venceu o Flamengo por 1 a 0, com gol de Vic Albuquerque, na noite desta segunda-feira (9), no Estádio Canindé. Com o resultado, as Brabas retomaram a vice-liderança do Brasileirão feminino.

O time de Rosana Augusto perdeu a invencibilidade de sete jogos, que perdurava desde a chegada da treinadora, no fim de abril. O Flamengo se mantém na quinta colocação, com 24 pontos.

Como foi Corinthians e Flamengo

Em uma tarde fria no Estádio Canindé, o Corinthians empatou com o Flamengo. As equipes tiveram propostas de jogos bem diferentes, mas conseguiram ter bons momentos.

No primeiro tempo, as melhores chances foram das Brabas. Vic Albuquerque, Jhonson e Gabi Zanotti eram as atletas mais agudas do jogo, mas pecaram na eficácia.

Com mais posse de bola no meio-campo, o Corinthians apostou em jogadas de velocidade, em especial pelas laterais. Aos 19 anos, Vivi evitou o gol após blitz corinthiana.

Tamires, novidade na escalação de Piccinato, fez boa participação com cruzamentos. Com 21 minutos, foi a vez de Dayana Rodríguez cabecear após bom passe de Zanotti.

A resposta do Flamengo veio com Cristiane, aos 22. A veterana ganhou na corrida e chegou cara a cara com Nicole, mas a goleira levou a melhor.

O time de Rosana Augusta adotou uma postura reativa, com boas arrancadas de Cris e a velocidade de Fernanda e Layza, que substituiu Mariana. Apesar de um jogo movimentado, a partida terminou em 0 a 0.

A segunda etapa iniciou com mais posse de bola do Corinthians, enquanto o Flamengo ensaiou uma marcação alta.

Aos dois minutos, Vic Albuquerque recebeu de Jhonson e chutou colocado, sem chance para Vivi. Corinthians 1 a 0.

Depois do jogo, o jogo ficou mais equilibrado, com as cariocas se expondo mais em busca do gol. O Rubro-Negro chegou próximo de deixar tudo igual com jogadas de bola parada.

Na primeira tentativa, Cristiane raspou de cabeça, mas a bola passou ao lado do gol. Depois, Gláucia tentou à média distância, mas errou o arremate.

As Brabas responderam com Duda Sampaio. A meia recebeu belo passe de Gabi Zanotti, mas chutou para fora.

Torcida do Corinthians presente no Canindé

O Estádio Canindé recebeu 8.603 torcedores, com maioria corinthiana. O trio de amigos Maria Portela, Celina Akamine e Alex Almeida estiveram na arquibancada e torceram pelo Timão.

A confeiteira Maria Portela, de 32 anos, costuma ir aos jogos do time feminino do Corinthians. Para ela, um duelo contra o Flamengo, um dos melhores times do campeonato, tem um motivo a mais.

— O principal motivo é ser contra o Flamengo. Elas melhoraram com a treinadora nova (Rosana Augusto), então tem que golear — projetou ela, antes da partida.

Já Celina Akamine veio pelo amor ao Corinthians e mostrou entusiasmo com o futebol feminino.

— Você nasce Corinthians. Se nasce com essa vontade de torcer e temos essa ideia, na torcida, de que fazemos parte e a diferença. Então por isso nós vimos, para apoiar o futebol feminino — disse ela.