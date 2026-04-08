O Palmeiras estreia na Teal Rising Cup nesta quinta-feira (9), às 19h (horário de Brasília), diante do América-MEX, em duelo com transmissão da ESPN 2. A técnica Rosana Augusto destacou que o torneio vai além da disputa por resultados e será fundamental para o desenvolvimento do modelo de jogo da equipe.

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— É uma oportunidade única e desafiadora. Entendemos não só como uma competição, mas um espaço de crescimento, avaliação e evolução do nosso trabalho e do modelo de jogo também — avaliou Rosana.

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Segundo a comandante, a participação faz parte de um processo maior de construção da equipe, com foco na consolidação de identidade e preparação para os desafios do ano.

— É um passo importante no nosso processo. Mais do que o resultado, queremos extrair dessa experiência a evolução, consolidar os comportamentos, fortalecer a nossa identidade e preparar o grupo para tudo que vamos enfrentar ao longo da temporada — completou.

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A treinadora também ressaltou o impacto de enfrentar adversários internacionais, com estilos distintos, como fator determinante para o amadurecimento do time.

— Enfrentar outras escolas é interessante porque nos tira da zona de conforto, nos coloca em uma proposta diferente tanto na forma de jogar como na leitura de jogo. Existe uma adaptação maior da nossa parte, inteligência, e isso faz com que a nossa equipe também amadureça. A expectativa é encontrar jogos desafiadores, com um nível muito alto de exigência, e que nos faça crescer individualmente e coletivamente — concluiu.

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Rosana Augusto, treinadora do Palmeiras, durante jogo pelo Brasileirão Feminino. (Palmeiras/Divulgação)

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