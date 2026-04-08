O Palmeiras disputa a Teal Rising Cup como parte de sua preparação na temporada e vê o torneio internacional como uma oportunidade para evolução na temporada. A equipe alviverde enfrenta o América-MEX, nesta quinta-feira (9), às 19h, na semifinal da competição, com transmissão da ESPN 2.

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A meio-campista Isadora Amaral destacou o impacto positivo desse tipo de experiência. Segundo ela, enfrentar estilos variados de jogo contribui diretamente para o crescimento coletivo e fortalece o grupo em partidas decisivas.

— Disputar torneios internacionais é sempre muito importante pra nossa evolução como equipe. A gente enfrenta estilos de jogo diferentes, aumenta o nível de competitividade e ganha ainda mais experiência em jogos grandes — disse ela.

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Palmeiras quer mostrar força fora do país

Além do aspecto esportivo, a competição também amplia a visibilidade do clube no cenário global. Isadora ressaltou a responsabilidade de representar o Palmeiras fora do país e a motivação do elenco em busca de uma campanha melhor do que a do ano passado, quando ficou na terceira colocação.

— A Teal Rising Cup é uma oportunidade incrível pra gente mostrar a força do Palmeiras fora do país. Estamos muito motivadas, sabendo da responsabilidade de representar o clube e buscando fazer uma grande campanha — completou.

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A competição, disputada nos Estados Unidos entre os dias 9 e 12 de abril, faz parte da Teal Rising Week, evento organizado pelo Kansas City Current. Além do Palmeiras e do clube anfitrião, o torneio também conta com Corinthians e o América, em formato de semifinais e finais concentradas em dois dias.

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