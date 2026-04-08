América-MEX e Palmeiras entram em campo nesta quinta-feira (9), às 19h (horário de Brasília), em partida amistosa válida pela Teal Rising Cup. O jogo será no CPKC Stadium e conta com transmissão da ESPN 2.

continua após a publicidade

Na edição de 2025, o Palmeiras teve desempenho mediano. Após derrota na estreia por 3 a 0 para o Kansas, a equipe reagiu e venceu a disputa pelo terceiro lugar diante do Chicago Stars, encerrando a participação com uma vitória.

➡️ Andressinha aprova participação do Palmeiras na Teal Rising Cup: 'Ótima preparação'

Palmeiras na Teal Rising Cup

A treinadora Rosana Augusto não terá disponível uma série de jogadoras em decorrência da Data Fifa. Entre elas, Raíssa Bahia e Tainá Maranhão, que estão com a Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

Por outro lado, ela contará com Bia Zaneratto, Brena, Fê Palermo, Pati Maldaner, Rhay Coutinho e outras titulares. Confira lista de inscritas no torneio:

Ana Guimarães Ana Júlia Andressinha Bia Zaneratto Brena Carolina Carla Tays Diany Martins Duda Basílio Duda Santos Emily Assis Fe Palermo Glaucia Giovanna Campiolo Ingryd Lima Isadora Amaral Lorena Benítez Natascha Pati Maldaner Poliana Ravena Rhay Coutinho Tainá Borges Victoria Liss

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

+ Aposte na vitória das Palestrinas

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Welcome to Kansas City 😜



Aeroporco tá no ar! Confira como foi a viagem das Palestrinas rumo aos Estados Unidos 🇺🇸💚 pic.twitter.com/hqIPDlB7CT — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) April 6, 2026

FICHA TÉCNICA - AMÉRICA-MEX X PALMEIRAS

Teal Rising Cup - SEMIFINAL

Data e horário: quinta-feira, 19h (horário de Brasília)

quinta-feira, 19h (horário de Brasília) Local: CPKC Stadium, Kansas City

CPKC Stadium, Kansas City Onde assistir: ESPN 2 (canal fechado)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras