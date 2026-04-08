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América-MEX x Palmeiras feminino: onde assistir ao jogo da Teal Rising Cup 2026

Palestrinas entram em campo nesta quinta-feira (9)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 08/04/2026
17:16
América-MEX e Palmeiras duelam pela Teal Rising Cup 2026.
imagem cameraAmérica-MEX e Palmeiras duelam pela Teal Rising Cup 2026.
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América-MEX e Palmeiras entram em campo nesta quinta-feira (9), às 19h (horário de Brasília), em partida amistosa válida pela Teal Rising Cup. O jogo será no CPKC Stadium e conta com transmissão da ESPN 2.

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Na edição de 2025, o Palmeiras teve desempenho mediano. Após derrota na estreia por 3 a 0 para o Kansas, a equipe reagiu e venceu a disputa pelo terceiro lugar diante do Chicago Stars, encerrando a participação com uma vitória.

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Palmeiras na Teal Rising Cup

A treinadora Rosana Augusto não terá disponível uma série de jogadoras em decorrência da Data Fifa. Entre elas, Raíssa Bahia e Tainá Maranhão, que estão com a Seleção Brasileira.

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Por outro lado, ela contará com Bia Zaneratto, Brena, Fê Palermo, Pati Maldaner, Rhay Coutinho e outras titulares. Confira lista de inscritas no torneio:

  1. Ana Guimarães
  2. Ana Júlia
  3. Andressinha
  4. Bia Zaneratto
  5. Brena Carolina
  6. Carla Tays
  7. Diany Martins
  8. Duda Basílio
  9. Duda Santos
  10. Emily Assis
  11. Fe Palermo
  12. Glaucia
  13. Giovanna Campiolo
  14. Ingryd Lima
  15. Isadora Amaral
  16. Lorena Benítez
  17. Natascha
  18. Pati Maldaner
  19. Poliana
  20. Ravena
  21. Rhay Coutinho
  22. Tainá Borges
  23. Victoria Liss

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FICHA TÉCNICA - AMÉRICA-MEX X PALMEIRAS

  • Teal Rising Cup - SEMIFINAL
  • Data e horário: quinta-feira, 19h (horário de Brasília)
  • Local: CPKC Stadium, Kansas City
  • Onde assistir: ESPN 2 (canal fechado)

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Bia Zaneratto vibra após marcar pelo Palmeiras. (Foto Fabio MenottiPalmeirasby Canon)
Bia Zaneratto vibra após marcar pelo Palmeiras. (Foto Fabio MenottiPalmeirasby Canon)

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