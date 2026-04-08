América-MEX x Palmeiras feminino: onde assistir ao jogo da Teal Rising Cup 2026
Palestrinas entram em campo nesta quinta-feira (9)
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América-MEX e Palmeiras entram em campo nesta quinta-feira (9), às 19h (horário de Brasília), em partida amistosa válida pela Teal Rising Cup. O jogo será no CPKC Stadium e conta com transmissão da ESPN 2.
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Na edição de 2025, o Palmeiras teve desempenho mediano. Após derrota na estreia por 3 a 0 para o Kansas, a equipe reagiu e venceu a disputa pelo terceiro lugar diante do Chicago Stars, encerrando a participação com uma vitória.
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Palmeiras na Teal Rising Cup
A treinadora Rosana Augusto não terá disponível uma série de jogadoras em decorrência da Data Fifa. Entre elas, Raíssa Bahia e Tainá Maranhão, que estão com a Seleção Brasileira.
Por outro lado, ela contará com Bia Zaneratto, Brena, Fê Palermo, Pati Maldaner, Rhay Coutinho e outras titulares. Confira lista de inscritas no torneio:
- Ana Guimarães
- Ana Júlia
- Andressinha
- Bia Zaneratto
- Brena Carolina
- Carla Tays
- Diany Martins
- Duda Basílio
- Duda Santos
- Emily Assis
- Fe Palermo
- Glaucia
- Giovanna Campiolo
- Ingryd Lima
- Isadora Amaral
- Lorena Benítez
- Natascha
- Pati Maldaner
- Poliana
- Ravena
- Rhay Coutinho
- Tainá Borges
- Victoria Liss
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FICHA TÉCNICA - AMÉRICA-MEX X PALMEIRAS
- Teal Rising Cup - SEMIFINAL
- Data e horário: quinta-feira, 19h (horário de Brasília)
- Local: CPKC Stadium, Kansas City
- Onde assistir: ESPN 2 (canal fechado)
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