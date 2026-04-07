Aos 12 anos, Ema Modrić, filha de Luka Modrić, conquistou seu primeiro título no futebol de base. A jovem foi campeã da Copa Garino com a equipe Sub-13 do Milan.

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A meia marcou o gol que garantiu a classificação para a semifinal e ajudou o Milan a embalar na reta final do torneio. Na sequência, a equipe superou a Inter de Milão e confirmou o título ao vencer a Juventus na decisão.

Mesmo sem estar presente no estádio, Luka acompanhou a conquista de perto. Em compromisso profissional no mesmo dia, o croata assistiu à final por chamada de vídeo e celebrou o título da filha à distância.

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Antes de chegar ao Milan, Ema passou pelo Madrid CFF, onde atuou em 2024. Desde então, vem sendo apontada como uma promessa nas categorias de base. Em entrevistas e publicações nas redes sociais, Luka já destacou o potencial da filha e chegou a afirmar que ela pode alcançar um nível ainda mais alto em sua carreira.

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Modric e Ema Modric. (Reprodução/internet)

Milan cresce no futebol feminino

O time feminino do Milan foi fundado em 2018, após a aquisição da licença do Brescia, e passou a disputar a elite do futebol italiano. Na temporada de estreia, sob comando de Carolina Morace, terminou na terceira colocação da Serie A, a um ponto da zona de classificação para a Champions Feminina.

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Nos anos seguintes, a equipe manteve presença entre as primeiras posições e alcançou o vice-campeonato da liga na temporada 2020/21, além de participações em finais de competições nacionais. O clube também estruturou categorias de base e ampliou o investimento no departamento feminino.

Fora de campo, o Milan adotou medidas voltadas às atletas, como a extensão automática de contrato em caso de gravidez e suporte para jogadoras com filhos durante atividades profissionais, incluindo logística de viagens.

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