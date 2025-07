Nesta sexta-feira (18), a Nike promove a “Estação Mete Medo” no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. Gratuita, a experiência é inspirada nas atletas Kerolin, Angelina e Gio, que disputam a Copa América pela Seleção feminina.

A imersão tem início nesta sexta-feira (18) e segue até o domingo, 20 de julho, e é exclusiva para pessoas acima de 13 anos. Na sexta, a imersão tem início às 12h e segue até 17h, enquanto nos demais dias começa às 10h.

As inscrições devem ser feitas de forma antecipadas no site da Nike e, para melhor proveito da atividade, indica-se a utilização de calçados apropriados, como chuteiras ou tênis.

Baseada no filme “Dribble To Survive” (“Drible Para Sobreviver”), protagonizado por Kerolin na campanha “SCARY GOOD” (“METE MEDO”), a Estação Mete Medo convida a comunidade do futebol a experimentar a intensidade do jogo brasileiro em um espaço interativo. Confira atividades propostas:

Cada participante poderá testar suas habilidades em desafios inspirados em estrelas do futebol feminino brasileiro:

Desafio da Kerolin – Monstra do Drible: em um ambiente que remete a uma floresta misteriosa com olhos que espreitam na escuridão, a missão é driblar com agilidade os obstáculos e dar a volta completa no circuito.

Desafio da Gio – Força Imparável: neste desafio de velocidade, será necessário correr como se fosse marcar um gol por três cenários - o concreto bruto das ruas de uma grande cidade, a terra irregular dos campos de várzea e os gramados de grandes estádios.

Desafio da Angelina – Precisão Sobrenatural: em uma sala de estar mal-assombrada, serão cinco chances de testar a pontaria e chutar a bola com precisão nos alvos verdes e dourados, evitando os vermelhos a todo custo.

Gio, jogadora da Seleção, em apresentação da nova camisa produzida pela Nike. (Foto: Divulgação/Nike)

Evento "Estação Mete Medo" da Nike