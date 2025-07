A Inglaterra venceu a Suécia nas penalidades após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, nesta quinta-feira (17), no Estádio Letzigrund, e garantiu vaga na semifinal da Eurocopa Feminina. Os gols suecos foram marcados por Asllani e Blackstenius, e Lucy Bronze e Agyemang deixaram tudo igual para as inglesas.

Com o resultado, as inglesas encaram a Itália na semifinal do torneio continental. O jogo será na próxima terça-feira (22), às 16h.

Como foi Inglaterra e Suécia

Em um início de jogo eletrizante, a Suécia impôs intensidade e marcação alta, abrindo o placar logo no primeiro minuto. Após falha da zaga inglesa, Asllani recuperou a bola, finalizou cruzado e marcou o primeiro gol sueco.

Asllani comemora primeiro gol da Suécia contra a Inglaterra. (Foto: UEFA/Divulgação)

As suecas seguiram dominando a partida, aproveitando as dificuldades da Inglaterra na saída de bola. Em uma das poucas respostas, Hemp arriscou um chute colocado, mas a goleira Falk fez boa defesa e evitou o empate.

Com o passar do tempo, a Inglaterra conseguiu equilibrar as ações e passou a explorar jogadas pelo lado esquerdo. No entanto, as fragilidades defensivas das inglesas continuavam evidentes.

Aos 25, a Suécia investe em contra-ataque e abre 2 a 0. Olme estica a bola para a atacante Blackstenius, jogadora do Arsenal, disputa corrida com Carter e chuta cruzado, ampliando o placar. As equipes foram para o intervalo cm 2 a 0 no placar em prol das suecas.

A segunda etapa começou com ofensividade do lado inglês. A camisa 10 Toone saiu frente a frente com a goleira, mas desperdiçou. Depois, Russo recebeu cruzamento com velocidade, mas cabeceou para fora.

Inglaterra e Suécia pelas quartas de final da Eurocopa Feminina. (Foto: UEFA/Divulgação)

A Inglaterra continuou em cima, mas não conseguiu ser efetiva. A Suécia adotou uma postura mais reativa e teve chance de ampliar com Blackstenius, após grande passe de Olme.

Aos 34, Lucy Bronze aproveitou cruzamento e cabeceou, colocando fogo no jogo. Um minuto depois, a Inglaterra empata com Michelle Agyemang, com sobra na área.

Apesar de acirrado, o placar terminou empatado e a partida seguiu para a prorrogação. Nas penalidades, a Inglaterra levou a melhor e ganhou por 3 a 2, garantindo a vaga na semifinal.

FICHA TÉCNICA

Suécia x Inglaterra - quartas de final da Eurocopa Feminina 📆 Data e horário: quinta-feira, 17, às 16h (horário de Brasília) 📍 Local: Estádio Letzigrund, em Zurique, na Suíça ⚽ Gols: Asllani (2'/1T), Blackstenius (25'/1T), Lucy Bronze (34'/2T) e Michelle Agyemang (35'/2T) 🟨 Arbitragem: Marta Huerta de Aza

Próximos jogos pela Eurocopa Feminina

Sexta, 18/7 - Espanha x Suíça, às 16h (horário de Brasília) - CazéTV

Sábado, 19/7 - França x Alemanha, às 16h (horário de Brasília) - CazéTV

Cruzamentos na Eurocopa Feminina

As semifinais da Eurocopa Feminina estão marcadas para os dias 22 e 23 de julho, enquanto a grande final será disputada no dia 27.

Na fase final, os confrontos das quartas de final definem o seguinte chaveamento: