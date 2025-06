Bahia x Ferroviária feminino: onde assistir e prováveis escalações

O Bahia recebe a Ferroviária neste domingo (8), às 11h (horário de Brasília), pela 13ª rodada do Brasileirão feminino. O jogo marca a volta das Mulheres de Aço à Arena Fonte Nova após um ano e conta com transmissão do Sportv 3 (canal fechado) e TV Bahia (Youtube).

A Ferroviária está na quarta colocação da competição, com 24 pontos. Já as donas da casa brigam para se manter na zona de classificação, já que estão na oitava posição, com 17 pontos. A entrada será mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

Momento de Bahia e Ferroviária

O Bahia chega para o duelo com confiança após vencer o Sport por 2 a 0 na última rodada. Antes, vinha de uma sequência de três derrotas. O jogo é visto como uma final para o time de Salvador, já que os próximos duelos serão contra adversários que lutam contra o rebaixamento, caso de 3B da Amazônia e Juventude.

Elenco feminino do Bahia. (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Do lado da Ferroviária, o objetivo é se manter nas primeiras colocações. O time de Araraquara está em quarto, com 24 pontos, mas vem de uma sequência de dois empates, duas derrotas e apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

Mariana Santos abriu o placar em Ferroviária x Corinthians. (Foto: Jonatan Dutra/Ferroviária)

Confira as informações do jogo entre Bahia x Ferroviária feminino

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X FERROVIÁRIA - 13ª RODADA DO BRASILEIRÃO

🏆 Brasileirão Feminino (13ª rodada)

📆 Data e horário: domingo, 8 de junho, às 11h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Sportv3 (canal fechado), Globoplay (para assinantes) e TV Bahia (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico Felipe Freitas):

Yanne; Mila Santos, Natalie Nalon, Tchula e Thais Prado; Vilma, Kaiuska, Mari Pires e Luana; Ju Oliveira e Rhaizza.

FERROVIÁRIA (Técnica Jéssica de Lima):

Luciana; Kati, Luana, Andressa e Fátima Dutra; Nicoly, Micaelly, Milene e Darlene; Nat Vendito e Júlia Beatriz.