Corinthians feminino se aproxima de R$ 20 milhões em premiações

Não é novidade para ninguém que a equipe feminina do Corinthians possui um domínio absoluto no futebol brasileiro e sul-americano. A renda gerada pelas Brabas, campeãs do Brasileirão e da Libertadores nesta temporada, se aproxima dos R$ 20 milhões.

continua após a publicidade

Além dos valores que já estão confirmados para a equipe alvinegra, o Corinthians ainda pode receber R$ 850 mil em caso de título do Campeonato Paulista Feminino, ou R$ 350 mil pelo vice. Atualmente, na fase de liga da competição, o Timão disputou 10 partidas, perdendo uma e vencendo nove. A equipe corinthiana está na liderança da tabela.

Veja as premiações conquistadas na temporada:

Título da Libertadores + campanha: R$ 11,825 milhões

Título do Campeonato Brasileiro: R$ 2,4 milhões

Vice da Supercopa do Brasil: R$ 500 mil

Campanha na Copa do Brasil (quartas de final): R$ 150 mil

Venda de Dani Arias: R$ 850 mil

Venda de Yaya: R$ 937 mil

Bilheteria bruta: R$ 3 milhões

Total: R$ 19,662 milhões.

Corinthians campeão do Brasileirão Feminino 2025 diante do Cruzeiro. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Campanha do Corinthians Feminino até agora na temporada:

A temporada das Brabas começou "mal". O Corinthians foi batido pelo São Paulo, na Supercopa Feminina. O jogo que aconteceu no dia 15 de março acabou em 0 a 0, mas as Soberanas venceram nos pênaltis, por um placar de 4 a 3.

continua após a publicidade

Depois disso, o Corinthians eliminou o próprio São Paulo no Campeonato Brasileiro Feminino de 2025, na semifinal. Contra o Cruzeiro, o primeiro jogo da decisão acabou em 2 a 2, mas na volta, o Corinthians bateu a Raposa pelo placar de 1 a 0. Este foi o sétimo título Brasileiro da equipe feminina de Itaquera, sendo o sétimo consecutivo.

O Timão também foi, mais uma vez, campeão da Libertadores Feminina, se tornando hexacampeão. Este foi o terceiro título em sequência da equipe na competição.