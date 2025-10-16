Saída de Rosana e Cristiane na mira: Flamengo deve parar de investir no futebol feminino

O Flamengo está passando por reformulações no futebol feminino. Além da demissão da treinadora Rosana Augusto, na manhã desta quinta-feira, a atacante Cristiane deve ser a próxima a deixar o clube, de acordo com apuração do Lance!. O clube irá parar de investir na categoria e, desta forma, não terá medalhões no elenco para as disputas do próximo ano.

Com essas mudanças internas voltadas ao futebol feminino, o Flamengo irá priorizar o uso de atletas da base, conforme nota emitida pelo clube sobre o desligamento da comandante. Desta forma, não fará contratações de grandes nomes com altos salários a próxima temporada.

A saída de Rosana está diretamente ligada a esta mudança de rota da diretoria, assim como a não renovação de Cristiane, que tem vínculo válido até o fim do próximo ano. Além delas, outros nomes do elenco estão próximos a se despedirem do Rubro-Negro.

Cristiane marcou o primeiro gol do Flamengo diante do Fluminense. (Foto: Flamengo/Divulgação)

Dirigentes convocaram uma reunião com atletas do time feminino do Flamengo para apresentarem o novo projeto do clube, e jogadoras que recebem altos salários foram informadas que não terão seus contratos renovados. Inclusive, podem desde já buscar novos destinos, caso prefiram.

Contratada em abril e com passagem pela Seleção Brasileira Sub-20, a comandante confiou no projeto apresentado pelo Flamengo para tomar a decisão. Em sua apresentação, Rosana afirmou que a sua decisão foi "baseada também no potencial da equipe e em tudo que eu acredito" e que também estava focada em conquistar títulos.

No entanto, mesmo com a presença de grandes e experientes nomes no elenco, o Flamengo não teve o resultado esperado, o que colocou em xeque a continuidade no grande investimento voltado ao futebol feminino. Em contato com o Lance!, uma fonte ligada ao clube confirmou que o plano da diretoria agora é direcionar o aporte ao vôlei - o que deve justificar a readequação financeira na categoria.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

A reportagem do Lance! entrou em contato com a assessoria da Cristiane, que até o momento da publicação não retornou. Já a assessoria do futebol feminino do Flamengo garantiu que a mudança no comando do time passa pela readequação orçamentária para o próximo ano.

Veja a nota do Flamengo na íntegra

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que a treinadora Rosana Augusto não estará mais à frente da equipe profissional de futebol feminino após decisão em comum acordo. O Flamengo agradece à técnica pelos serviços prestados ao longo do período e deseja muito sucesso na sequência da carreira. Em breve, o substituto no comando será anunciado. O planejamento para 2026 já está em andamento e haverá uma readequação do orçamento.

Reforçando o DNA ‘Craque o Flamengo faz em casa’, o Rubro-Negro seguirá apostando em jovens formadas na base, como aconteceu com as zagueiras Barraca e Núbia, a lateral-direita Ana Laura, a lateral-esquerda Diovanna, a volante Letícia, a meia-atacante Mariana e as atacantes Duda Rodrigues e Laysa na atual temporada. Vale ressaltar que nos últimos anos, o Flamengo venceu a primeira edição da Copinha, o Campeonato Brasileiro Sub-20 e duas vezes o Estadual Sub-20."