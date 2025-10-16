Durante o anúncio da saída da treinadora Rosana Augusto, o Flamengo informou que fará uma readequação no orçamento voltado para a modalidade. Uma das ações será o uso de jogadoras da base em competições oficiais no próximo ano. A informação, no entanto, não foi bem aceita por parte dos torcedores, que criticaram atitude do clube na web.

Assim que a notícia do fim do contrato de Rosana foi divulgada, internautas usaram as redes sociais para manifestar sua insatisfação com a decisão da diretoria. Para muitos, deixar de investir no futebol feminino é uma "vergonha", visto que o Flamengo é um dos clubes mais ricos da América do Sul.

"Usar a base = cortar investimentos", escreveu uma internauta, que completou: "readequação de orçamento". Para bom entendedor, meia palavra basta".

Outra torcedora também expressou sua indignação com a decisão dos dirigentes do Rubro-Negro e criticou diretamente o presidente BAP.

"Temporada após temporada, o Flamengo sucateia o futebol feminino do clube. Muda a direção, mas não a mentalidade. Faz do feminino um projeto enfraquecido, a torcida não abraça, e assim não há cobranças nem investimentos. O combo perfeito para eles. Vergonhoso, Bap mentiroso".

A jornalista Renata Mendonça também se posicionou em suas redes sociais afirmando ser "vergonhoso" o que o Flamengo faz com o futebol feminino, além de dizer que o clube "odeia" a modalidade.

"Anunciaram a saída da técnica Rosana e uma READEQUAÇÃO (= REDUÇÃO) DE ORÇAMENTO para aproveitar a base no profissional. O clube mais rico do continente e o de maior torcida do Brasil não cansa de ODIAR o futebol feminino".

Outro jornalista que se manifestou foi Gabriel Vaquer, que acredita que o Flamengo deveria rivalizar com o Corinthians na hegemonia do futebol feminino.

Fontes ouvidas pelo Lance! confirmaram que o clube deixará de fazer grande investimento no esporte e destinará aporte ao vôlei. A informação, no entanto, não foi confirmada pela assessoria do clube.

Leia a nota do Flamengo sobre futebol feminino na íntegra

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que a treinadora Rosana Augusto não estará mais à frente da equipe profissional de futebol feminino após decisão em comum acordo. O Flamengo agradece à técnica pelos serviços prestados ao longo do período e deseja muito sucesso na sequência da carreira. Em breve, o substituto no comando será anunciado. O planejamento para 2026 já está em andamento e haverá uma readequação do orçamento.

Reforçando o DNA ‘Craque o Flamengo faz em casa’, o Rubro-Negro seguirá apostando em jovens formadas na base, como aconteceu com as zagueiras Barraca e Núbia, a lateral-direita Ana Laura, a lateral-esquerda Diovanna, a volante Letícia, a meia-atacante Mariana e as atacantes Duda Rodrigues e Laysa na atual temporada. Vale ressaltar que nos últimos anos, o Flamengo venceu a primeira edição da Copinha, o Campeonato Brasileiro Sub-20 e duas vezes o Estadual Sub-20."