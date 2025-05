A treinadora Rosana Augusto chegou à quinta vitória no comando do Flamengo nesta sexta-feira (16), com o triunfo por 2 a 1 diante do Fluminense, pelo Brasileirão feminino. A treinadora ainda não perdeu com as Meninas da Gávea.

Rosana foi anunciada em abril, como substituta de Maurício Salgado. À época, o Flamengo estava na segunda colocação da Copa Rio e nona colocação do Brasileirão. Com a vitória no clássico, as Meninas da Gavéa assumiram a quarta colocação da competição nacional.

Nesta temporada, o Rubro-Negro tenta melhorar a campanha em relação a 2024, quando não conseguiu se classificar para a fase de mata-mata do Brasileirão.

Números de Rosana Augusto no Flamengo

6 jogos 5 vitórias Um empate 13 gols marcados 4 gols sofridos

Flamengo cresce de rendimento com Rosana Augusto

O setor defensivo foi o principal desafio de Rosana no Flamengo. A equipe conta com nomes experientes do meio para frente, caso de Cristiane e Gláucia, mas tinha uma zaga mais vulnerável.

Com uma proposta de jogo de linhas mais compactas e maior recomposição, Rosana promoveu a entrada da zagueira Flávia Mota. Aos poucos, a defensora se tornou uma peça-chave tanto para a saída de bola, quanto para a marcação de adversárias. Ela forma dupla com Agustina.

Outra mudança promovida pela treinadora foi a entrada da jovem Mariana Fernandes, de 20 anos, formada na base do clube. A atleta trouxe mais versatilidade e mobilidade para o setor de ataque, com capacidade de infiltração pelo corredor central.

