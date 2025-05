Atleta bate recorde de gols pelo Barcelona na La Liga

A atacante Alexia Putellas se tornou a maior artilheira da história do Barcelona na Liga F. Com um gol de pênalti na vitória por 2 a 0, sobre o Levante, a craque espanhola chegou ao 149º gol na competição e superou sua ex-companheira Jennifer Hermoso.

Alexia é também a única atleta a superar a marca de 200 gols com a camisa catalã, somando 209 tentos. Nesta temporada, superou o atacante uruguaio Luís Suárez e se tornou a terceira maior artilheira do clube, entre homens e mulheres. Até o momento, apenas César Rodríguez (232) e Lionel Messi (672), estão na frente.

A craque espanhola também é a maior artilheira de todos os tempos da Queen’s Cup, com 22 gols, e está na briga pela artilharia da Liga dos Campeões. Sua companheira de equipe, Aitana Bonmatí, chegou aos 25 gols na competição, superando Putellas por apenas um gol.

Alexia Putellas se torna a maior artilheira da Liga F pelo Bracelona (Foto: Pau Barrena/AFP)

História com o Barcelona

Alexia Putellas acumula 13 temporadas e 462 partidas oficiais, somando mais de 33.700 minutos com a camisa do Barcelona. A lista de conquistas é histórica, ao todo são 8 títulos da Liga F, 3 Liga dos Campeões, 7 Copas da Rainha e 3 Supercopas da Espanha.

No entanto, as conquistas parecem estar longe do fim. No próximo sábado (24), a equipe enfrenta o Arsenal pela final da Liga dos Campeões e vai em busca da sua 4ª conquista na história. Além disso, no próximo dia 7 de junho, o Barcelona decide a final da Copa da Rainha, contra o Atlético de Madrid.