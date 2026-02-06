Palmeiras e Corinthians participam da Teal Rising Cup 2026, torneio amistoso que será disputado entre os dias 9 e 12 de abril, no CPKC Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

Organizada pelo Kansas City Current, em parceria com a Visit Missouri, a competição contará ainda com a presença do América, do México, além das donas da casa, o Kansas City Current. O formato prevê semifinais e decisões em jogo único, com todos os confrontos realizados no mesmo estádio.

As Brabas enfrentem as donas da casa do Kansas City Current, em duelo marcado para o dia 9 de abril. Já as Palestrinas medem forças com o América-MEX, abrindo a programação do torneio. No dia 12, as equipes disputam a grande final ou a partida pelo terceiro lugar, dependendo dos resultados das semifinais.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Além dos jogos, a edição de 2026 chega com programação ampliada. O evento contará com painéis de discussão com treinadores e atletas, um desafio de habilidades (Skills Challenge) e a Teal Rising Futures Cup, voltada para categorias de base. Outro destaque fica por conta de dois amistosos internacionais entre as seleções sub-20 feminina do Brasil e dos Estados Unidos.

Os ingressos para a Teal Rising Cup 2026 serão vendidos pelo site seatgeek.com, e o torcedor que adquirir a entrada terá acesso às duas partidas realizadas no mesmo dia.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira abaixo a programação da Teal Rising Cup 2026

Quinta-feira, 9 de abril

• Teal Rising Cup – Club América x SE Palmeiras – 17h (CT) | 19h (Brasília)

• Teal Rising Cup – Kansas City Current x Corinthians – 20h (CT) | 22h (Brasília)

Sexta-feira, 10 de abril

• Teal Rising Skills Challenge – 18h30 (CT) | 20h30 (Brasília)

• Painel de Treinadores

• Teal Rising Futures Cup – início às 16h (CT) | 18h (Brasília)

Sábado, 11 de abril

• Teal Rising Futures Cup – início às 9h (CT) | 11h (Brasília)

• Seleção Sub-20 dos Estados Unidos x Seleção Sub-20 do Brasil – horário a definir

Domingo, 12 de abril

• Teal Rising Futures Cup – início às 9h (CT) | 11h (Brasília)

• Teal Rising Cup – Perdedor do Jogo 1 x Perdedor do Jogo 2 – 17h (CT) | 19h (Brasília)

• Teal Rising Cup – Vencedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 2 – 20h (CT) | 22h (Brasília)

Quarta-feira, 15 de abril

• Seleção Sub-20 dos Estados Unidos x Seleção Sub-20 do Brasil – horário a definir