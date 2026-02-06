menu hamburguer
Futebol Feminino

Palmeiras e Corinthians participam de torneio de futebol feminino nos EUA em abril

Teal Rising Cup 2026 será no CPKC Stadium, em Kansas City

Giselly Correa Barata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/02/2026
14:25
Jhonson, do Corinthians, e Poliana, do Palmeiras, disputam bola no Derby. (Foto: Rebeca Reis/Ag.Paulistão)
imagem cameraJhonson, do Corinthians, e Poliana, do Palmeiras, disputam bola no Derby. (Foto: Rebeca Reis/Ag.Paulistão)
Palmeiras e Corinthians participam da Teal Rising Cup 2026, torneio amistoso que será disputado entre os dias 9 e 12 de abril, no CPKC Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos.

Organizada pelo Kansas City Current, em parceria com a Visit Missouri, a competição contará ainda com a presença do América, do México, além das donas da casa, o Kansas City Current. O formato prevê semifinais e decisões em jogo único, com todos os confrontos realizados no mesmo estádio.

As Brabas enfrentem as donas da casa do Kansas City Current, em duelo marcado para o dia 9 de abril. Já as Palestrinas medem forças com o América-MEX, abrindo a programação do torneio. No dia 12, as equipes disputam a grande final ou a partida pelo terceiro lugar, dependendo dos resultados das semifinais.

Além dos jogos, a edição de 2026 chega com programação ampliada. O evento contará com painéis de discussão com treinadores e atletas, um desafio de habilidades (Skills Challenge) e a Teal Rising Futures Cup, voltada para categorias de base. Outro destaque fica por conta de dois amistosos internacionais entre as seleções sub-20 feminina do Brasil e dos Estados Unidos.

Os ingressos para a Teal Rising Cup 2026 serão vendidos pelo site seatgeek.com, e o torcedor que adquirir a entrada terá acesso às duas partidas realizadas no mesmo dia.

Confira abaixo a programação da Teal Rising Cup 2026

Quinta-feira, 9 de abril
• Teal Rising Cup – Club América x SE Palmeiras – 17h (CT) | 19h (Brasília)
• Teal Rising Cup – Kansas City Current x Corinthians  – 20h (CT) | 22h (Brasília)

Sexta-feira, 10 de abril
• Teal Rising Skills Challenge – 18h30 (CT) | 20h30 (Brasília)
• Painel de Treinadores
• Teal Rising Futures Cup – início às 16h (CT) | 18h (Brasília)

Sábado, 11 de abril
• Teal Rising Futures Cup – início às 9h (CT) | 11h (Brasília)
• Seleção Sub-20 dos Estados Unidos x Seleção Sub-20 do Brasil – horário a definir

Domingo, 12 de abril
• Teal Rising Futures Cup – início às 9h (CT) | 11h (Brasília)
• Teal Rising Cup – Perdedor do Jogo 1 x Perdedor do Jogo 2 – 17h (CT) | 19h (Brasília)
• Teal Rising Cup – Vencedor do Jogo 1 x Vencedor do Jogo 2 – 20h (CT) | 22h (Brasília)

Quarta-feira, 15 de abril
• Seleção Sub-20 dos Estados Unidos x Seleção Sub-20 do Brasil – horário a definir

CPKC Stadium, no Kansas. (Foto CPKC Stadium/Divulgação)
CPKC Stadium, no Kansas, receberá jogos de Corinthians e Palmeiras. (Foto CPKC Stadium/Divulgação)

