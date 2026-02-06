Brasil vence Equador de virada no Sul-Americano Feminino sub-20

O Brasil estreou com vitória no Sul-Americano Feminino Sub-20. Nesta quinta-feira (5), a Seleção venceu o Equador por 3 a 2 no Estádio Luis Alfonso Giagni, no Paraguai. Carioca, Brendha e Ana Bia marcaram os gols que garantiram os três pontos para a Amarelinha.

A equipe brasileira encontrou dificuldades diante das equatorianas, que saíram na frente no fim do primeiro tempo. Vélez aproveitou falha defensiva e venceu a marcação para abrir o placar.

Na volta do intervalo, o time de Camilla Orlando mostrou outra postura e passou a pressionar mais. Em grande jogada de Dudinha, a centroavante Carioca apareceu bem para empatar a partida.

Time do Brasil no Sul-Americano Feminino Sub-20 de 2026, contra o Equador. (Foto: Staff Images / CBF)

O crescimento brasileiro continuou, e a virada veio pouco depois: Brendha, atacante do Flamengo, balançou as redes e colocou o Brasil em vantagem por 2 a 1. A vitória parecia encaminhada, mas, aos 45 minutos do segundo tempo, Isa Nunes cometeu pênalti em Guerra, e Cazares converteu, deixando tudo igual na partida.

Quando o empate parecia definido, Ana Bia arriscou um chute de longa distância. A goleira equatoriana estava mal posicionada, e a bola morreu no fundo da rede, garantindo o triunfo brasileiro por 3 a 2 na estreia da competição.

➡️ Saiba tudo sobre o Sul-Americano Feminino sub-20

Brasil enfrenta a Bolívia na segunda rodada

Com o resultado, o Brasil fica na segunda colocação do Grupo B, com três pontos, a mesma pontuação do Peru, que estreou com vitória por 2 a 0 diante da Bolívia.

No sábado (7), a Amarelinha encara as bolivianas no Estádio Luis Alfonso Giagni, às 18h (de Brasília), pela segunda rodada da competição. A partida conta com transmissão do Sportv.