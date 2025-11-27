menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Técnico do Fortaleza revela desejo de renovar e fala sobre expectativa para o Brasileirão Feminino

Ex-jogador, Erandir está no clube há dois anos

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 27/11/2025
12:24
Atualizado há 0 minutos
Erandir Feitosa, treinador do time feminino do Fortaleza. (Foto: Jotta/Fortaleza)
imagem cameraErandir Feitosa, treinador do time feminino do Fortaleza. (Foto: Jotta/Fortaleza)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O time feminino do Fortaleza teve uma temporada dos sonhos em 2025, com o acesso inédito à Série A1 do Brasileirão Feminino e as conquistas da Copa Maria Bonita e do Campeonato Cearense, ambos de forma inédita. Em sua segunda temporada no Pici, o técnico Erandir Feitosa não esconde o desejo de seguir no clube.

continua após a publicidade

Relacionadas

— Tenho contrato até o fim do ano, com certeza quero ficar. A gente vai ter uma conversa boa e se Deus quiser vou permanecer no Fortaleza — conta, ao Lance!.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Fortaleza fecha o ano com acesso e dois títulos

A temporada de 2025 do Fortaleza foi marcada por regularidade. No Brasileiro Feminino A2, o time fez 11 jogos, com 5 vitórias e 6 empates, mantendo estabilidade ao longo da campanha. Na Copa do Brasil Feminina, venceu uma partida e empatou outra, caindo nos pênaltis para o Juventude, enquanto na Copa Maria Bonita teve desempenho pleno, com 4 vitórias em 4 jogos.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza vence Sport e conquista primeira edição da Copa Maria Bonita

O melhor rendimento veio no Cearense Feminino, onde somou 7 vitórias e 3 empates, com larga vantagem no saldo. No total do ano, o Fortaleza disputou 27 partidas, com 17 vitórias, 10 empates e nenhum revés, acumulando 121 gols marcados e 14 sofridos.

— Pelo ano que a gente teve, pela dedicação das meninas do começo até agora, a equipe está de parabéns, pela força do grupo, a fé, a união e muito feliz por isso — diz ele.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza vence Ceará e conquista Cearense Feminino 2025

Questionado sobre reforços para o próximo ano, Erandir reconhece o patamar competitivo diferente, mas mostra confiança no trabalho.

— A gente ainda não sentou para analisar isso, sabemos que Série A é diferente. Eu tenho acompanhado vários jogos do Campeonato Paulista e da Libertadores, sabemos o nível que é. Enfrentamos uma grande equipe na (Copa) Maria Bonita, que foi o Bahia, e temos que estar muito atentos porque sabemos que não será fácil — finaliza o técnico.

Jogadoras do Fortaleza e treinador comemoram vitória no Estádio Presidente Vargas. (Foto: Fortaleza EC/Divulgação)
Jogadoras do Fortaleza e treinador comemoram vitória no Estádio Presidente Vargas. (Foto: Fortaleza EC/Divulgação)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias