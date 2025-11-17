menu hamburguer
Futebol Feminino

Globo renova direitos de transmissão do Brasileirão Feminino até 2027

Grupo Globo transmite futebol feminino na TV aberta, canais Sportv e GE TV

Dia 17/11/2025
Logo Globo
imagem cameraGlobo transmitirá o Brasileirão Feminino. (Foto: Reprodução/internet)
A Globo ampliou sua aposta no futebol feminino e renovou os direitos de transmissão do Brasileirão Feminino até 2027. A partir de 2026, a modalidade terá um dia fixo para as transmissões: o sábado à tarde.

A novidade foi confirmada por Marcelo Fernandes, gerente sênior de produtos da Globo, durante o Fórum de Futebol Feminino, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira (17). Segundo ele, trata-se de uma estratégia do grupo visando o fomento do público para a modalidade e a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será no Brasil.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

O futebol feminino no Globo

Em 10 de outubro, a FIFA oficializou a venda de direitos de transmissão da Copa do Mundo Feminina de 2027. O Grupo Globo e a Live Mode, parceira da Cazé TV, exibirão o torneio.

A Globo transmite diferentes competições femininas, entre elas, torneios da seleção feminina de base, amistosos da Seleção Brasileira principal, Copa América Feminina, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil Feminina. A maior parte dos torneios são transmitidos no Sportv, com exceção dos amistosos do Brasil e das finais do Brasileiro, que ganham espaço na TV aberta.

Em agosto, a Globo lançou o Cartola Feminino Petrobrás, versão do Fantasy Game dedicada ao futebol feminino. A primeira edição reúne os clubes que disputam a reta final do Brasileirão Feminino 2025. Os torcedores podem criar ligas, escalar jogadoras e administrar suas cartoletas, em uma iniciativa que conta com o patrocínio da Petrobrás.

➡️ Com gol no último minuto, Gotham FC derrota Orlando Pride, de Marta, e vai à final da NWSL

Taça do Brasileirão Feminino 2025. (Foto: Fabio Souza / CBF)
Taça do Brasileirão Feminino 2025. (Foto: Fabio Souza / CBF)

