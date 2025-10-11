menu hamburguer
Quartas de final da Libertadores Feminina: onde assistir ao vivo

Equipes entram em campo neste sábado (11) e domingo (12)

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 11/10/2025
15:42
Libertadores Feminina de 2025 ocorre em Buenos Aires. na Argentina. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)
imagem cameraLibertadores Feminina de 2025 ocorre em Buenos Aires. na Argentina. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)
As quartas de final da Libertadores Feminina 2025 começam neste sábado (11) com promessa de grandes duelos e transmissão em diversos canais, da TV aberta ao streaming. Os três times brasileiros seguem vivos no torneio: Corinthians, São Paulo e Ferroviária.

Nesta edição da Libertadores Feminina, as partidas contam com ampla cobertura multiplataforma. No YouTube, os jogos são exibidos pelos canais CazéTV, Goat e N Sports. Na TV, as transmissões ficam por conta de SporTV, BandSports e X Sports, enquanto a Pluto TV exibe os duelos via streaming. Além disso, as partidas do Corinthians têm transmissão pelo canal Meu Timão.

Corinthians comemora classificação na Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)
Corinthians comemora classificação na Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)

Veja onde assistir às quartas

Sábado, 11/10 – Estádio Francisco Urbano

  • Corinthians x Boca Juniors (Quartas 1) - Onde assistir: SporTV (TV fechada) XSports (TV aberta), Canal Goat (YouTube), CazéTV (YouTube), NSports (Youtube e TV fechada) e PlutoTV (streaming)
  • Ferroviária x Independiente Dragonas (Quartas 2) - Onde assistir: SporTV (TV fechada) XSports (TV aberta), Canal Goat (YouTube), CazéTV (YouTube), NSports (Youtube e TV fechada) e PlutoTV (streaming)

Domingo, 12/10 – Estádio Florencio Sola

  1. Colo-Colo x Libertad (Quartas 3) - Onde assistir: Canal GOAT
  2. Deportivo Cali x São Paulo (Quartas 4) - Onde assistir: SporTV (TV fechada) XSports (TV aberta), Canal Goat (YouTube), CazéTV (YouTube), NSports (Youtube e TV fechada) e PlutoTV (streaming)

Jogadoras da Ferroviária comemoram gol na Libertadores Feminina (Foto: Rafael Zocco/AFE)
Jogadoras da Ferroviária comemoram gol na Libertadores Feminina (Foto: Rafael Zocco/AFE)

Cruzamento até a final

Semifinais – possíveis confrontos

Terça-feira, 14 de outubro

  • 14/10: Vencedor Jogo 25 x Vencedor Jogo 26
    • Possíveis combinações:
      • Corinthians x Ferroviária
  • Corinthians x Independiente Dragonas
  • Boca Juniors x Ferroviária
  • Boca Juniors x Independiente Dragonas

Quarta-feira, 15 de outubro

  1. 15/10: Vencedor Jogo 27 x Vencedor Jogo 28
    • Possíveis combinações:
      • Colo-Colo x Deportivo Cali
  2. Colo-Colo x São Paulo
  3. Libertad x Deportivo Cali
  4. Libertad x São Paulo

Disputa do 3º lugar – 18/10

  • Perdedor da semifinal de 14/10 x Perdedor da semifinal de 15/10

Final – 18/10

  • Vencedor da semifinal de 14/10 x Vencedor da semifinal de 15/10
Olímpia e São Paulo se enfrentaram pela Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)
Olímpia e São Paulo se enfrentaram pela Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/Conmebol)

circulo com pontos dentroTudo sobre

