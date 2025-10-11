Quartas de final da Libertadores Feminina: onde assistir ao vivo

As quartas de final da Libertadores Feminina 2025 começam neste sábado (11) com promessa de grandes duelos e transmissão em diversos canais, da TV aberta ao streaming. Os três times brasileiros seguem vivos no torneio: Corinthians, São Paulo e Ferroviária.

Nesta edição da Libertadores Feminina, as partidas contam com ampla cobertura multiplataforma. No YouTube, os jogos são exibidos pelos canais CazéTV, Goat e N Sports. Na TV, as transmissões ficam por conta de SporTV, BandSports e X Sports, enquanto a Pluto TV exibe os duelos via streaming. Além disso, as partidas do Corinthians têm transmissão pelo canal Meu Timão.

Corinthians comemora classificação na Libertadores Feminina. (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)

Veja onde assistir às quartas

Sábado, 11/10 – Estádio Francisco Urbano

Corinthians x Boca Juniors (Quartas 1) - Onde assistir: SporTV (TV fechada) XSports (TV aberta), Canal Goat (YouTube), CazéTV (YouTube), NSports (Youtube e TV fechada) e PlutoTV (streaming)

Ferroviária x Independiente Dragonas (Quartas 2) - Onde assistir: SporTV (TV fechada) XSports (TV aberta), Canal Goat (YouTube), CazéTV (YouTube), NSports (Youtube e TV fechada) e PlutoTV (streaming)

Domingo, 12/10 – Estádio Florencio Sola

Colo-Colo x Libertad (Quartas 3) - Onde assistir: Canal GOAT Deportivo Cali x São Paulo (Quartas 4) - Onde assistir: SporTV (TV fechada) XSports (TV aberta), Canal Goat (YouTube), CazéTV (YouTube), NSports (Youtube e TV fechada) e PlutoTV (streaming)

Jogadoras da Ferroviária comemoram gol na Libertadores Feminina (Foto: Rafael Zocco/AFE)

Cruzamento até a final

Semifinais – possíveis confrontos

Terça-feira, 14 de outubro

14/10: Vencedor Jogo 25 x Vencedor Jogo 26 Possíveis combinações: Corinthians x Ferroviária

Vencedor Jogo 25 x Vencedor Jogo 26 Corinthians x Independiente Dragonas

Boca Juniors x Ferroviária

Boca Juniors x Independiente Dragonas

Quarta-feira, 15 de outubro

15/10: Vencedor Jogo 27 x Vencedor Jogo 28 Possíveis combinações: Colo-Colo x Deportivo Cali

Colo-Colo x São Paulo Libertad x Deportivo Cali Libertad x São Paulo

Disputa do 3º lugar – 18/10

Perdedor da semifinal de 14/10 x Perdedor da semifinal de 15/10

Final – 18/10

Vencedor da semifinal de 14/10 x Vencedor da semifinal de 15/10