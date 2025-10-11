Quartas de final da Libertadores Feminina: onde assistir ao vivo
Equipes entram em campo neste sábado (11) e domingo (12)
As quartas de final da Libertadores Feminina 2025 começam neste sábado (11) com promessa de grandes duelos e transmissão em diversos canais, da TV aberta ao streaming. Os três times brasileiros seguem vivos no torneio: Corinthians, São Paulo e Ferroviária.
Nesta edição da Libertadores Feminina, as partidas contam com ampla cobertura multiplataforma. No YouTube, os jogos são exibidos pelos canais CazéTV, Goat e N Sports. Na TV, as transmissões ficam por conta de SporTV, BandSports e X Sports, enquanto a Pluto TV exibe os duelos via streaming. Além disso, as partidas do Corinthians têm transmissão pelo canal Meu Timão.
Veja onde assistir às quartas
Sábado, 11/10 – Estádio Francisco Urbano
- Corinthians x Boca Juniors (Quartas 1) - Onde assistir: SporTV (TV fechada) XSports (TV aberta), Canal Goat (YouTube), CazéTV (YouTube), NSports (Youtube e TV fechada) e PlutoTV (streaming)
- Ferroviária x Independiente Dragonas (Quartas 2) - Onde assistir: SporTV (TV fechada) XSports (TV aberta), Canal Goat (YouTube), CazéTV (YouTube), NSports (Youtube e TV fechada) e PlutoTV (streaming)
Domingo, 12/10 – Estádio Florencio Sola
- Colo-Colo x Libertad (Quartas 3) - Onde assistir: Canal GOAT
- Deportivo Cali x São Paulo (Quartas 4) - Onde assistir: SporTV (TV fechada) XSports (TV aberta), Canal Goat (YouTube), CazéTV (YouTube), NSports (Youtube e TV fechada) e PlutoTV (streaming)
Cruzamento até a final
Semifinais – possíveis confrontos
Terça-feira, 14 de outubro
- 14/10: Vencedor Jogo 25 x Vencedor Jogo 26
- Possíveis combinações:
- Corinthians x Ferroviária
- Possíveis combinações:
- Corinthians x Independiente Dragonas
- Boca Juniors x Ferroviária
- Boca Juniors x Independiente Dragonas
Quarta-feira, 15 de outubro
- 15/10: Vencedor Jogo 27 x Vencedor Jogo 28
- Possíveis combinações:
- Colo-Colo x Deportivo Cali
- Possíveis combinações:
- Colo-Colo x São Paulo
- Libertad x Deportivo Cali
- Libertad x São Paulo
Disputa do 3º lugar – 18/10
- Perdedor da semifinal de 14/10 x Perdedor da semifinal de 15/10
Final – 18/10
- Vencedor da semifinal de 14/10 x Vencedor da semifinal de 15/10
