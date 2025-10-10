De Norte a Sul: clubes brasileiros abraçam a campanha Outubro Rosa

Clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro estão utilizando o mês de outubro para promover ações de conscientização sobre o câncer de mama. Com a visibilidade que o futebol oferece, os times têm reforçado o apoio à campanha Outubro Rosa, lançando uniformes especiais, realizando homenagens e firmando parcerias com entidades ligadas à saúde da mulher.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama é o tipo mais comum entre mulheres no Brasil, com previsão de mais de 74 mil novos casos por ano até 2025. A taxa de cura pode ultrapassar 90% quando a doença é detectada precocemente, o que reforça a importância de campanhas educativas e de acesso ao diagnóstico.

Entre as ações mais recorrentes neste ano está o lançamento de uniformes temáticos na cor rosa. No caso do Santos, a iniciativa foi realizada em parceria com a Umbro. Parte do valor arrecadado com a nova camisa será destinado à FEMAMA (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama).

— O uniforme em homenagem ao Outubro Rosa é mais uma grande parceria com a Umbro, nossa fornecedora de material esportivo, e um ato muito importante, com parte do valor arrecadado com as vendas destinado à FEMAMA, uma entidade de grande trabalho realizado em todo o país — declara o presidente do Santos, Marcelo Teixeira.

Sereias da Vila participam de ensaio de lançamento do uniforme em celebração ao Outubro Rosa (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

O Internacional também abraçou o Outubro Rosa com uma série de ações voltadas às mulheres. Além do lançamento do uniforme cor-de-rosa em parceria com a Adidas, o clube concedeu gratuidade às sócias e a mais duas amigas na partida diante do Botafogo, no último dia 4. A ação da nova camisa também irá apoiar o IMAMA RS, instituição sem fins lucrativos que atende mais de 1.600 mulheres diagnosticadas com a doença no Rio Grande do Sul.

— As iniciativas do Outubro Rosa demonstram o compromisso do Internacional em promover responsabilidade social. Ao incentivar a prevenção e oferecer suporte direto a uma instituição que faz um trabalho relevante, reforçamos nosso papel como agentes de transformação e reafirmamos que o clube está sempre atento às causas essenciais da comunidade — afirma Nelson Pires, vice-presidente de marketing do Inter.

No Sport, a campanha “Um Toque Pela Vida” chegou à quinta edição (Foto: Paulo Paiva/Sport)

No Nordeste, algumas equipes também realizaram ações voltadas à conscientização e ao engajamento do público. No Sport, a campanha “Um Toque Pela Vida” chegou à quinta edição, reforçando a continuidade das ações voltadas à prevenção. A camisa rosa foi utilizada como ferramenta de comunicação direta com a torcida.

— A camisa do Sport vai muito além de um uniforme de jogo. Ela é símbolo, voz e identidade, vide nossos últimos lançamentos. Com o Outubro Rosa não é diferente. Partimos da ideia de que é um movimento que ultrapassa o futebol, e abraçar essa causa é reafirmar o quanto damos importância à conscientização. Acreditamos que o esporte tem a força de transformar e de levar mensagens essenciais para toda a sociedade — pontua Henrique Aguiar, diretor de marketing e negócios do Sport.

Outros clubes também adotaram abordagens internas, como o Fortaleza, que promoveu uma homenagem a duas funcionárias que venceram o câncer de mama, reconhecendo suas trajetórias em campo durante o jogo contra o São Paulo, no último dia 2.

— No Fortaleza, celebramos a vida e a força de cada mulher. Como responsável pela Gestão de Pessoas no Tricolor, tive a alegria de participar desse momento único neste Outubro Rosa. Levantar e entregar essas bandeiras tem um significado ainda mais profundo, pois reconhecemos colaboradoras que são verdadeiras inspirações para todos nós: a dona Edneuza, que cuida com muito afinco do nosso espaço, e a Manu, que supervisiona com todo cuidado o nosso financeiro. Cada uma teve a sua história de superação ao vencer essa doença — relata Juliana Menezes, gestora de RH do clube.

Times como Vasco, São Paulo, Athletico Paranaense, Fluminense, Grêmio, Vitória, Remo, Vila Nova, América Mineiro e Ceará também aderiram à campanha com camisas especiais, muitas delas com parte da renda destinada a instituições filantrópicas ou voltadas à saúde da mulher, além de campanhas, como realizaram Palmeiras e Botafogo

— Nós, mulheres, precisamos estar sempre atentas. É muito importante fazer o autoexame e tentar identificar a doença logo em seu estado inicial porque isso pode evitar algo pior. O Palmeiras apoia a campanha de Outubro Rosa há bastante tempo e seguiremos assim para alertar sobre este problema que é recorrente na vida de muitas mulheres — afirmou Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

Na Série B, o Botafogo-SP lançou seu uniforme rosa em parceria com a Volt Sport e reforçou sua participação com comunicação em suas plataformas digitais e materiais promocionais voltados à conscientização.

— O Outubro Rosa já se tornou uma causa muito especial para todos nós no Botafogo-SP, e estamos muito felizes em lançar este uniforme ao lado da Volt. Queremos reforçar a mensagem de conscientização e prevenção, impactando não apenas os torcedores, mas toda a comunidade. O futebol tem esse poder de mobilização, e acreditamos que iniciativas como essa ajudam a salvar vidas — afirma Laura Louzada, gerente de marketing do clube.

A campanha Outubro Rosa foi incorporada ao calendário oficial brasileiro em 2018 (Lei nº 13.733) e visa ampliar o acesso à informação, incentivar o diagnóstico precoce e fortalecer as redes de apoio às pacientes. Ao aderirem à campanha, os clubes do futebol nacional reforçam o papel das instituições esportivas em temas de saúde pública, utilizando sua audiência como plataforma de impacto social.