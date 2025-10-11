Corinthians e Boca Juniors duelam pela Libertadores Feminina; veja escalações
Gabi Zanotti, artilheira das Brabas na competição, será titular
O Corinthians enfrenta o Boca Juniors neste sábado (11), às 16h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Libertadores Feminina. A bola rola no Estádio Francisco Urbano e conta com transmissão de SporTV (TV fechada) XSports (TV aberta), Canal Goat (YouTube), CazéTV (YouTube), NSports (Youtube e TV fechada) e PlutoTV (streaming).
Quem avançar de fase terá pela frente o vencedor de Ferroviária e Independiente Dragonas, que se enfrentam também neste sábado, às 20h.
➡️ Jhonson fala sobre decisão do Corinthians na Libertadores
O técnico Lucas Piccinato optou por modificar pontualmente a equipe para a partida decisiva. O time vem a campo com Nicole; Thaís Ferreira, Erika, Mariza, Tamires; Day Rodríguez, Duda Sampaio, Gisela Robleda e Andressa Alves; Letícia Monteiro e Gabi Zanotti. Vic Albuquerque, que era dúvida para a partida, começa o jogo no banco de reservas, enquanto Jaqueline segue fora por um trauma no pé.
Já o Boca Juniors terá Oliveros, Cruz, Arias, Barrios, Ruffini, Masagli, Camila Gomez, Sasaki, Mirr, Pereyra Medina e Nuñez. A treinadora é Florencia Quiñones.
Tudo sobre Corinthians x Boca Juniors
CORINTHIANS X BOCA JUNIORS
- Libertadores Feminina - quartas de final
- Data: sábado, 11 de outubro de 2025
- Horário: 16h
- Onde assistir: SporTV (TV fechada) XSports (TV aberta), Canal Goat (YouTube), CazéTV (YouTube), NSports (Youtube e TV fechada) e PlutoTV (streaming)
⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS
CORINTHIANS: Nicole; Thaís Ferreira, Erika, Mariza, Tamires; Day Rodríguez, Duda Sampaio, Gisela Robleda e Andressa Alves; Letícia Monteiro e Gabi Zanotti.
BOCA JUNIORS: Oliveros, Cruz, Arias, Barrios, Ruffini, Masagli, Camila Gomez, Sasaki, Mirr, Pereyra Medina e Nuñez.
