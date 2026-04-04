A volante brasileira Vitória Yaya entra em campo neste sábado (4), às 11h, para defender o Paris Saint-Germain diante do Paris FC, pela semifinal da Copa da França Feminina. O jogo será transmitido pelo canal da Federação Francesa de Futebol no Youtube.

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Em sua primeira temporada em solo francês, Yaya tem conquistado espaço na equipe e atuou por mais de 80 minutos nos últimos dois jogos. Ela comemora o momento no PSG.

— Fico muito feliz com o desempenho recente da equipe. Eu voltei recentemente, passei por momentos que exigiram muito foco e trabalho, mas eu tinha certeza que tudo daria certo, e deu! Poder voltar e ajudar a equipe em jogos tão importantes é muito especial! — disse a volante.

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+ Aposte no PSG na Copa da França Feminina

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Vitória Yaya durante treino do PSG. (Foto: PSG/Divulgação)

No Brasil, Yaya atuou por São Paulo, Centro Olímpico e Corinthians, seu último clube, além de passagens pela Seleção Brasileira, inclusive na prata olímpica nos Jogos de Paris. A expectativa é boa para o momento decisivo com as cores do Clube da Capital.

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—Trabalhamos muito pra chegar até aqui, esse grupo é muito bom e fico feliz em já poder disputar uma semifinal mesmo tendo chego há pouco tempo no clube. Sabemos que vai ser um jogo difícil contra o Paris FC, mas já nos enfrentamos algumas vezes na temporada e isso é bom, vamos chegar preparadas pra buscar essa final — completou ela.

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