Marta e Kerolin, da Seleção Brasileira e do Manchester City, prestaram homenagem à Xana, filha do treinador Luís Enrique, campeão da Champions League 2024/25 com o Paris Saint-Germain. A criança faleceu em 2019, vítima de osteossarcoma, um tipo de câncer agressivo que atinge os ossos.

continua após a publicidade

Kerolin fez a letra X com os braços na vitória do Brasil por 2 a 1 diante do Japão, na última segunda-feira (2), em Bragança Paulista. Neste quinta-feira (5), a jogadora publicou uma mensagem nas redes sociais.

— Em silêncio, com os braços em X, deixo aqui minha homenagem a Luis Enrique e à sua família. O jeito como ele fala da Xana, mesmo anos depois, nos ensina muito mais que tática ou futebol. Ensina sobre a vida. "Vivemos 9 anos de felicidade com ela." Essa frase me marcou, porque revela alguém que escolheu lembrar com gratidão, e não com revolta. Luis Enrique é mais do que um treinador vitorioso. É um exemplo de força serena, de amor eterno, de como seguir em frente carregando a luz de quem partiu. — escreveu ela.

continua após a publicidade

Kerolin foi titular nos dois amistosos do Brasil contra o Japão e balançou as redes na primeira partida.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

(Ina Fassbender/AFP)

O que aconteceu com Xana, filha de Luís Enrique

Em 2019, Xana faleceu aos nove anos após lutar contra um tumor ósseo, mas foi lembrada por Luis Enrique com uma camisa em homenagem à filha.

Antes, o técnico tinha deixado o comando da seleção espanhola, alegando problemas pessoais, no fim de junho. O motivo foi, justamente, para cuidar da filha.

continua após a publicidade

Nas arquibancadas da Allianz Arena, em Munique, os torcedores do PSG também ergueram uma bandeira com uma imagem representando os familiares.

➡️ PSG aplica maior goleada em uma final na história da Champions League