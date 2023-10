A bola estava no campo de defesa do PSG, com a zagueira Elisa de Almeida, quando começaram as explosões. A arbitragem interrompeu o andamento da partida e as jogadoras deixaram o campo. No momento da paralisação, o jogo estava empatado por 0 a 0 no início do segundo tempo e não será retomado neste sábado. Os clubes se pronunciaram através das redes sociais.