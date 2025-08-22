Pelo segundo ano consecutivo, o Brasileirão Feminino sub-20 terá uma final carioca entre Botafogo e Flamengo. Em 2024, o clássico que decidiu o título terminou com uma vitória rubro-negra por goleada. Neste ano, voltam a se enfrentar em 28 de agosto, no Luso Brasileiro, em jogo único para definir o campeão.

As Crias Gloriosas chegaram à decisão depois de passar pelo Internacional no placar agregado de 5 a 2, vencendo a ida por 3 a 0 em casa e empatando por 2 a 2 fora. Já as Meninas da Gávea, venceram por 1 a 0 fora, por 3 a 0 no Rio, e eliminaram o Corinthians.

Curiosamente, além dos mesmos finalistas, os semifinalistas também foram os mesmos, mas dessa vez houve uma troca de adversários. Na temporada passada, o Rubro-Negro enfrentou o Colorado, enquanto o Alvinegro Carioca enfrentou o Paulista.

Finais esquentam rivalidade entre Botafogo e Flamengo no Feminino sub-20

A partir de 2023, as bases de Flamengo e Botafogo começaram a assumir o protagonismo na categoria sub-20, mostrando que a hegemonia gaúcha e paulista estava chegando ao fim. A primeira grande decisão carioca a nível nacional foi pela primeira edição da Copinha Feminina, em 2023. O Rubro-Negro venceu por 2 a 0 e foi campeão. Meses antes, haviam se enfrentado pela Copa Rio, em que o Alvinegro foi o vencedor.

No ano seguinte, se enfrentaram na final da Copa Rio e as Gloriosas levaram a melhor ao vencerem no agregado por 4 a 3 (vitória por 3 a 0 e derrota por 2 a 1). Meses depois, voltaram a jogar pela final do Brasileirão Feminino Sub-20 em um golpe duro para a base botafoguense, que perdeu por 7 a 0 em jogo único.

Assim, chegam à quinta final: com 2 a 2 no histórico. O Flamengo buscará seu terceiro título nacional e segundo brasileiro. Enquanto isso, o Botafogo terá uma oportunidade de revanche contra o rival e de conquistar seu primeiro troféu brasileiro.

Confira as finais entre Botafogo e Flamengo:

Copa Rio Feminina Sub-20 2023: Flamengo 1 (1) x (3) 1 Botafogo

Copinha Feminina 2023: Flamengo 2 x 0 Botafogo

Copa Rio Feminina Sub-20 2024: Botafogo 3 x 0 Flamengo / Flamengo 2 x 1 Botafogo

Brasileirão Feminino Sub-20 2024: Flamengo 7 x 0 Botafogo

