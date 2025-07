Principal adversária do Brasil na Copa América Feminina, a Colômbia busca de seu primeiro título na competição. As colombianas folgam na rodada de abertura e estreiam na quarta-feira (16), às 21h, contra a Venezuela, no Estádio Chillogallo, em Quito.

continua após a publicidade

Nesta semana, o Lance! apresenta uma série especial sobre o futebol feminino sul-americano, com destaque para as seleções que disputam a Copa América.

Conhecidas como Cafeteras, as colombianas são comandadas pelo treinador Ángelo Marsiglia e integram o Grupo B do torneio, o mesmo de Brasil, Paraguai, Venezuela e Bolívia.

continua após a publicidade

Atualmente, ocupam a 18ª posição no ranking da FIFA e figuram como a segunda melhor seleção da América do Sul, atrás apenas do Brasil. As equipes duelam na última rodada da fase de grupos, sexta-feira (27), às 21h, no Complejo Independiente del Valle.

Kate Tapia destaca crescimento do futebol feminino na Colômbia

A goleira Katherine Tapia, do Palmeiras e da seleção colombiana, sobre as expectativas para a Copa América e a trajetória da arqueira com a camisa da Colômbia.

continua após a publicidade

Ex-policial, Kate começou no futebol amador de seu país e relembra a emoção ao ver seu nome pela primeira vez na lista de convocadas.

— Na minha primeira convocação, eu estava concentrada no Uruguai quando as meninas me chamaram e disseram que eu tinha sido chamada. Eu não acreditava, parecia um sonho muito distante — recorda ela, em entrevista exclusiva ao Lance!.

A estreia seria em um amistoso da Data FIFA contra o Uruguai, na Colômbia. O momento, segundo ela, foi especial não só pela conquista pessoal, mas também pelo significado para a família.

— Foi muito gratificante para mim e para minha família. A escola que eu fiz foi muito difícil para eles, porque queriam que eu continuasse na carreira policial — completa Tapia.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Kate Tapia atua no Palmeiras e na seleção colombiana. (Foto: Colômbia/Divulgação)

Apesar de ter ficado fora da Copa do Mundo de 2023 por uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA), Kate acompanhou de perto a campanha histórica da seleção, que chegou às quartas de final e caiu para a Inglaterra.

— A Copa do Mundo foi um pouco difícil para mim porque eu estava lesionada. Rompi o ligamento cruzado anterior, mas tive a oportunidade de ficar muito próxima do grupo, enviando mensagens e acompanhando todo o processo — conta a goleira.

Para Kate, o futebol feminino colombiano vive um momento de ascensão, com evolução desde a liga nacional até as categorias de base e a seleção principal.

— Eu converso muito com as meninas porque a Colômbia, hoje, é o maior rival do Brasil na Copa América. E isso é positivo, porque as outras seleções já nos olham com respeito e reconhecem o nosso processo e o trabalho que a seleção vem fazendo — finaliza Tapia.

➡️ Seleção feminina conhece datas e horários de jogos na Copa América

Convocadas da Colômbia para Copa América Feminina 2025

🧤 Goleiras

Catalina Pérez – Werder Bremen (ALE)

Katherine Tapia – Palmeiras (BRA)

Natalia Giraldo – América de Cali (COL)

🛡 Defensoras

Mary José Álvarez – Atlético Nacional (COL) Daniela Arias – San Diego Wave FC (EUA) Ana María Guzmán – Utah Royals (EUA) Ángela Barón – Racing Louisville (EUA) Jorelyn Carabalí – Brighton & Hove Albion (ING) Carolina Arias – América de Cali (COL) Yirleidis “Minota” Quejada – Pachuca (MEX) Daniela Caracas – RCD Espanyol (ESP)

⚽ Meio-campistas

Lorena Bedoya – Cruzeiro (BRA)

Daniela Montoya – Grêmio (BRA)

Marcela Restrepo – Monterrey (MEX)

Leicy Santos – Washington Spirit (EUA)

Catalina Usme – Galatasaray (TUR)

Ilana Izquierdo – Atlético San Luis (MEX)

Liced Serna – CD Alba Fundación (ESP)

🎯 Atacantes

Manuela Paví – West Ham United (ING)

Mayra Ramírez – Chelsea (ING)

Wendy Bonilla – Pumas UNAM (MEX)

Linda Caicedo – Real Madrid (ESP)

Valerin Loboa – Deportivo Cali (COL)

Linda Caicedo foi o destaque da Colômbia na Copa do Mundo Feminina (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Agenda da Colômbia na Copa América