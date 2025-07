Copa América: Seleção Brasileira feminina se apresenta na Granja Comary

A Seleção Brasileira começou a se apresentar nesta quinta-feira (03), na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

O time está em preparação para a disputa da Copa América, que começa no dia 12 de julho, no Equador.

Das 30 atletas convocadas pelo técnico Arthur Elias para a preparação no centro de treinamento do Brasil, apenas Giovanna Waksman ainda não se apresentou. Ela chega de viagem na noite desta quinta-feira (03).

Yasmim, do Real Madrid, se apresenta com a Seleção Brasileira na Granja Comary. (Foto:Lívia Villas Boas / CBF)

Giovanna faz parte do grupo de sete atletas que foi convocado para integrar a preparação. A meio-campista Yaya, do Corinthians, também havia sido convocada para os treinamentos, mas entrou na vaga de Ana Vitória (Atlético de Madrid), desconvocada com uma lesão na região posterior da coxa direita.

O principal objetivo de ampliar o elenco nesse período é incorporar a qualidade técnica dessas atletas para aprimorar a evolução do trabalho de alta performance das 23 convocadas para disputar a Copa América, além da integração com as mais jovens com potencial para servir às categorias de base das Seleções.

A Seleção Feminina ficará concentrada até o dia 10 de julho e depois embarca para Quito, capital do Equador, cidade-sede do torneio. O primeiro treino sob o comando do técnico Arthur Elias está marcado para as 17h (de Brasília), da tarde desta terça (03).

Lista de convocadas:

GOLEIRAS: Lorena (KC Current), Cláudia (Fluminense) e Camila (Cruzeiro)ZAGUEIRAS: Tarciane (Lyon), Antônia (Real Madrid), Isa Haas (Cruzeiro), Kaká (São Paulo) e Mariza (Corinthians)

LATERAIS: Fê Palermo (Palmeiras), Yasmim (Real Madrid) e Fátima Dutra (Ferroviária)

MEIO-CAMPISTAS: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Yaya (Corinthians) e Ary Borges (Racing Louisville FC)

ATACANTES: Kerolin (Manchester City), Gio (Atlético de Madrid), Luany (Atlético de Madrid), Dudinha (São Paulo), Marta (Orlando Pride), Amanda Gutierres (Palmeiras), Gabi Portilho (Gotham) e Jhonson (Corinthians)

