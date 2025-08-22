A treinadora Camilla Orlando, do Palmeiras, já estuda os possíveis caminhos para vencer o Cruzeiro e chegar à final do Brasileirão Feminino. As equipes duelam neste domingo (25), às 10h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri.

continua após a publicidade

Será o segundo encontro entre Palmeiras e Cruzeiro nesta edição do Brasileirão Feminino. Na primeira fase, a Raposa levou a melhor com gol de Marília. Para Camilla, trata-se de um novo momento dentro da competição.

— A gente não estudou eles com esse olhar de mata mata. Agora, temos que olhar o Cruzeiro com esse olhar. O Cruzeiro tem uma defesa muito consistente e a gente tem que encontrar a melhor forma de agredir, é isso que vamos fazer. Estudar ao máximo para encontrar esse caminho — disse ela.

continua após a publicidade

➡️ Velocidade, gols e confiança: como Tainá Maranhão se tornou peça-chave do Palmeiras

O Cruzeiro fechou a primeira fase como líder, e só perdeu para o Corinthians, por 4 a 2, na última rodada da fase de grupos. Camilla destaca os pontos fortes do adversários.

— Não é à toa que eles foram os primeiros convocados do campeonato, é uma equipe muito qualificada também. O Jonas (Urias) é um treinador de altíssimo nível, a gente tem que conseguir fazer a leitura deles da melhor forma possível — elogiou a comandante alviverde.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras busca título nacional

O Palmeiras já vinha em processo de crescimento antes da chegada de Camila Orlando, mas a treinadora deu ainda mais força ao projeto alviverde desde que assumiu o comando. Responsável pelo título do Paulistão de 2024 em cima do Corinthians, ela agora busca sua primeira conquista em nível nacional.

As Palestrinas já sabem o que é fazer história: em 2022, levantaram a taça da Copa Libertadores ao bater o Boca Juniors na final, com gols de Ary Borges, Bia Zaneratto, Byanca Brasil e Poliana — esta última a única remanescente no elenco. Hoje, sem aquelas referências ofensivas, a responsabilidade no ataque recai sobre Tainá Maranhão e Amanda Gutierres, que tentam conduzir o time até a classificação para uma possível terceira participação no torneio continental.