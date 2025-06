O projeto "Em busca de Uma Estrela" reúne crianças e adolescentes para jogar futebol. A equipe feminina, intitulada 'Estrelas', treina na Nossa Arena, localizada no bairro Pompéia, em São Paulo (SP), e foi selecionada para a disputa Copa do Mundo de Projetos Sociais. O torneio ocorre em maio de 2026, no México.

A atacante Cristiane, ex-Seleção Brasileira e artilheira do Flamengo, é embaixadora do projeto. Para Camila Estefano, gerente geral da iniciativa, participar do torneio será um marco histórico.

“A Street Child World Cup representa um marco na luta por dignidade. Participar desse evento é uma forma de mostrar ao mundo que essas meninas não são apenas estatísticas ou histórias tristes — são talentos e sonhos em construção. O ‘Estrelas’ nasceu justamente para isso: abrir portas, oferecer estrutura e formar mulheres através do esporte. Levar nosso time feminino para representar o Brasil é um ato de esperança. É dizer em alto e bom som que elas têm direito ao protagonismo, à escolha e ao futuro que quiserem construir”, afirma ela.

Foto: (Divulgação/ Projeto Estrelas)

O que é a Copa do Mundo de Projetos Sociais

A Copa do Mundo de Projetos Sociais, "Street Child World Cup" em inglês, teve início em 2010 e reúne 30 equipes de 25 países diferentes. Além da disputa em campo, o torneio também reúne festival de artes e congresso de direitos humanos.

O projeto é apoiado por celebridades como como o YouTube MrBeast, além de ex-jogadores, como David Beckham, e até autoridades religiosas, como o Papa Francisco, falecido em abril deste ano.

Incentivo ao futebol feminino

Formar atletas para o alto desempenho é um dos objetivos da iniciativa, mas não o único. A ideia é transformar realidades por meio do esporte, em especial na vida de meninas em contextos de risco.

Nele, as atletas participam de peneiras e treinamentos por nove meses. Ao final do ciclo, as atletas participam de uma cerimônia de formatura, com a possibilidade de ingresso em clubes parceiros.

“Quando idealizamos o projeto, sabíamos que estávamos propondo mais do que peneiras ou treinos, estávamos criando um espaço seguro onde meninas poderiam se reconhecer como capazes, potentes e dignas de ocupar todos os lugares, inclusive os gramados. A Street Child World Cup potencializa esse trabalho, conectando nossas jovens a uma rede global de transformação. Sonhamos que a visibilidade se converta em impacto real, em portas abertas, em novas trajetórias possíveis para essas meninas e tantas outras”, complementa Camila.

