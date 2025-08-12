menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Sorteio da Copa do Brasil Feminina: Internacional enfrenta Fluminense

A data do confronto com o Fluminense, no Beira-Rio, ainda será definida

Sorteio da Copa do Brasil Feminina foi nesta segunda-feira
imagem cameraSorteio da Copa do Brasil Feminina coloca o Flu no caminho das Gurias Coloradas (Divulgação/CBF)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 12/08/2025
11:57
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Internacional conheceu, na manhã desta terça-feira (12), seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil e também o chaveamento até uma possível final. O sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, colocou o Fluminense no caminho das Gurias Coloradas. A data base do confronto é 17 de setembro. Em breve, a CBF divulgará o calendário.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O confronto das oitavas é em jogo único. Pelo sorteio, como na terceira fase, o Alvirrubro será o mandante do confronto. O time que avançar para as quartas de final embolsa mais R$ 60 mil.

Campanha do Inter na Copa do Brasil Feminina 2025

O Alvirrubro estreou na Copa do Brasil Feminina na terceira fase contra o 3B da Amazônia. No jogo único, no estádio do Passo D'Areia, em Porto Alegre, venceu por 3 a 1.

continua após a publicidade
Gurias Coloradas
Gurias Coloradas na vitória sobre o 3B na terceira fase da Copa do Brasil Feminina (Foto: Divulgação/SCI)

Premiação da Copa do Brasil Feminina

A retomada da Copa do Brasil Feminina pela CBF não prestigiou a competição em termos de premiação. Em valores absolutos, o campeão da Copa do Brasil Masculina 2025 pode embolsar até R$ 101,2 milhões, enquanto na Feminina o máximo é de R$ 1,38 milhão. A diferença chega a 73 vezes.

No torneio feminino, a cota de participação começa em R$ 25 mil e vai subindo até os R$ 100 mil pagos na final. O título vale mais R$ 1 milhão. Já o vice recebe R$ 500 mil.

continua após a publicidade

Os valores da Copa do Brasil Feminina 2025

  1. 1ª fase: R$ 25 mil
  2. 2ª fase: R$ 35 mil
  3. 3ª fase: R$ 40 mil
  4. Oitavas de final: R$ 50 mil
  5. Quartas de final: R$ 60 mil
  6. Semifinais: R$ 70 mil
  7. Final (participação): R$ 100 mil
  8. Vice-campeão: R$ 500 mil
  9. Campeão: R$ 1 milhão
  10. Total possível: R$ 1,38 milhão
  11. Obs.: no caso das Gurias Coloradas, que iniciaram a disputa na terceira fase, o valor cai para R$ 1,32 milhão

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias