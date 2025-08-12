O Internacional conheceu, na manhã desta terça-feira (12), seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil e também o chaveamento até uma possível final. O sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, colocou o Fluminense no caminho das Gurias Coloradas. A data base do confronto é 17 de setembro. Em breve, a CBF divulgará o calendário.

O confronto das oitavas é em jogo único. Pelo sorteio, como na terceira fase, o Alvirrubro será o mandante do confronto. O time que avançar para as quartas de final embolsa mais R$ 60 mil.

Campanha do Inter na Copa do Brasil Feminina 2025

O Alvirrubro estreou na Copa do Brasil Feminina na terceira fase contra o 3B da Amazônia. No jogo único, no estádio do Passo D'Areia, em Porto Alegre, venceu por 3 a 1.

Gurias Coloradas na vitória sobre o 3B na terceira fase da Copa do Brasil Feminina (Foto: Divulgação/SCI)

Premiação da Copa do Brasil Feminina

A retomada da Copa do Brasil Feminina pela CBF não prestigiou a competição em termos de premiação. Em valores absolutos, o campeão da Copa do Brasil Masculina 2025 pode embolsar até R$ 101,2 milhões, enquanto na Feminina o máximo é de R$ 1,38 milhão. A diferença chega a 73 vezes.

No torneio feminino, a cota de participação começa em R$ 25 mil e vai subindo até os R$ 100 mil pagos na final. O título vale mais R$ 1 milhão. Já o vice recebe R$ 500 mil.

Os valores da Copa do Brasil Feminina 2025