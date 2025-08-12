menu hamburguer
Futebol Feminino

Paulistão Feminino: onde assistir aos jogos da 6ª rodada

Clássico entre Palmeiras e Santos é o destaque da rodada

Jogadoras do Palmeiras comemoram classificação à final da The Women's Cup. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)
imagem cameraPalmeiras encara o Santos no Paulistão Feminino. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 12/08/2025
08:00
  • Matéria
O Paulistão Feminino chega à 6ª rodada nesta terça-feira (12) e segue até quinta-feira (15). Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Ferroviária estão na zona de classificação no momento.

Nesta fase, o destaque é o clássico entre Palmeiras e Santos, na quinta-feira (14), às 19h (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP).

Onde assistir aos 6ª rodada

O Paulistão Feminino é transmitido por Sportv, Record News, Max, Space, CazeTV, UOL e canal do Paulistão no YouTube. Confira divisão de jogos da rodada:

  • 12 de agosto (terça-feira) - 18h: Corinthians x Ferroviária - Sportv
  • 13 de agosto (quarta-feira) - 16h: Red Bull Bragantino x Taubaté - YouTube Paulistão
  • 14 de agosto (quinta-feira) - 18h: São Paulo x Realidade Jovem - UOL
  • 14 de agosto (quinta-feira) - 19h: Palmeiras x Santos - Max, Space, CazeTV e Record News

Classificação do Paulistão Feminino

A disputa pelas quatro vagas na segunda fase do estadual está acirrada. O Corinthians lidera com 12 pontos, seguido de Palmeiras (10), São Paulo (9) e Ferroviária (8), que fecham o G-4. Na sequência estão Taubaté, Bragantino, Santos e Realidade Jovem.

  1. Corinthians - 12 pontos
  2. Palmeiras - 10
  3. São Paulo - 9
  4. Ferroviária - 8
  5. Taubaté - 6
  6. Bragantino - 5
  7. Santos - 5
  8. Realidade Jovem - 1

Como funciona o torneio

A primeira fase é de pontos corridos, com 14 confrontos de turno e returno, e os quatro melhores colocados avançam para o mata-mata.

A fase eliminatória é disputada em dois jogos, com clubes de melhor campanha decidindo em casa.

As equipes que ficarem do 5º ao 8º lugar na primeira fase disputam a Copa Paulista de Futebol Feminino, torneio complementar à competição. Eles se juntam do 1º ao 4º lugar da Taça Paulistana de Futebol Feminino - 2025, totalizando oito clubes na disputa.

Corinthians x São Paulo fizeram semifinal paulistão Feminino
Corinthians x São Paulo semifinal Paulistão Feminino em 2024. (Foto: Rebeca Reis/Ag. Paulistão)

