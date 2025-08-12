Paulistão Feminino: onde assistir aos jogos da 6ª rodada

O Paulistão Feminino chega à 6ª rodada nesta terça-feira (12) e segue até quinta-feira (15). Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Ferroviária estão na zona de classificação no momento.

Nesta fase, o destaque é o clássico entre Palmeiras e Santos, na quinta-feira (14), às 19h (horário de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP).

Onde assistir aos 6ª rodada

O Paulistão Feminino é transmitido por Sportv, Record News, Max, Space, CazeTV, UOL e canal do Paulistão no YouTube. Confira divisão de jogos da rodada:

12 de agosto (terça-feira) - 18h: Corinthians x Ferroviária - Sportv

13 de agosto (quarta-feira) - 16h: Red Bull Bragantino x Taubaté - YouTube Paulistão

14 de agosto (quinta-feira) - 18h: São Paulo x Realidade Jovem - UOL

14 de agosto (quinta-feira) - 19h: Palmeiras x Santos - Max, Space, CazeTV e Record News

Classificação do Paulistão Feminino

A disputa pelas quatro vagas na segunda fase do estadual está acirrada. O Corinthians lidera com 12 pontos, seguido de Palmeiras (10), São Paulo (9) e Ferroviária (8), que fecham o G-4. Na sequência estão Taubaté, Bragantino, Santos e Realidade Jovem.

Corinthians - 12 pontos Palmeiras - 10 São Paulo - 9 Ferroviária - 8 Taubaté - 6 Bragantino - 5 Santos - 5 Realidade Jovem - 1

Como funciona o torneio

A primeira fase é de pontos corridos, com 14 confrontos de turno e returno, e os quatro melhores colocados avançam para o mata-mata.

A fase eliminatória é disputada em dois jogos, com clubes de melhor campanha decidindo em casa.

As equipes que ficarem do 5º ao 8º lugar na primeira fase disputam a Copa Paulista de Futebol Feminino, torneio complementar à competição. Eles se juntam do 1º ao 4º lugar da Taça Paulistana de Futebol Feminino - 2025, totalizando oito clubes na disputa.

