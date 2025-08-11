A meio-campista Duda Basílio, do Botafogo, avalia como positivo o desempenho da equipe no empate diante do Fortaleza, por 2 a 2, pela semifinal do Brasileirão Feminino Série A2. O jogo foi realizado na última sexta-feira (8), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

As equipes voltam a se enfrentar nesta semana, no Rio de Janeiro. Com mando de campo alvinegro, o jogo de volta está marcado para a próxima sexta-feira (15), no Estádio Nilton Santos, a partir das 21h (horário de Brasília).

As Gloriosas saíram na frente do placar, com gols de Duda Basílio e Carol, mas acabaram cedendo o empate às Tricolores, que balançaram as redes com Esterfany e Natália. A meia Duda Basílio comentou a atuação.

— Fizemos um bom jogo. Fomos superiores no primeiro tempo, mas deixamos cair um pouco o ritmo na segunda etapa. Sofremos o segundo gol, mas buscamos o empate. Agora é trabalhar ainda mais, já que restam só 90 minutos — destacou a jogadora.

O gol marcado foi o terceiro de Duda na temporada, que também tem uma assistência. Atuando como meia, a atleta comentou sobre o posicionamento em campo e a liberdade que vem recebendo do treinador Léo Goulart.

— Como meia, tenho mais liberdade. Gosto bastante disso: construir, dar ritmo e dinâmica ao jogo — afirmou.

De olho na partida decisiva contra o Fortaleza, Duda se mostrou confiante, mas também atenta ao que o adversário pode oferecer.

— A expectativa para o jogo de volta é a melhor possível. Sabemos que não será nada fácil. Temos que ajustar alguns detalhes e trabalhar firme nesta semana para chegarmos prontas para a decisão — finalizou.

Duda Basílio comemora gol contra o São José, pela Série A2. (Arthur Barreto/ Botafogo)

Botafogo x Fortaleza