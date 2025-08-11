Corinthians x Ferroviária feminino: onde assistir e escalações
Equipes duelam pela 6ª rodada do Paulistão Feminino
- Matéria
- Mais Notícias
Corinthians e Ferroviária duelam nesta terça-feira (12), às 18h (horário de Brasília), pela 6ª rodada do Paulistão Feminino. A bola rola no Pacaembu, em São Paulo (SP), e conta com transmissão do Sportv (canal fechado) e Globoplay (streaming).
Relacionadas
- Futebol Feminino
Com gol de Gabi Zanotti, Corinthians vence Palmeiras pelo Paulistão Feminino
Futebol Feminino03/08/2025
- Futebol Feminino
Torcida do Corinthians vaia treinador antes do Derby pelo Paulistão Feminino
Futebol Feminino03/08/2025
- Futebol Feminino
Palmeiras enfrenta Corinthians para seguir líder no Paulistão Feminino
Futebol Feminino30/07/2025
As Brabas estão na liderança do Paulistão, com 12 pontos em cinco jogos. Já as Guerreiras Grenás estão na quarta colocação e somam oito pontos.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Ficha do jogo
O Corinthians tem quatro vitórias e uma derrota nas cinco primeiras rodadas, com aproveitamento na casa dos 80%. Na rodada passada, venceu o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Gabi Zanotti.
No Brasileirão, as Brabas venceram por 2 a 1 o Bahia no fim de semana, e decidem em casa uma vaga nas semifinais. Já na Copa do Brasil, eliminou o Cruzeiro nos pênaltis.
➡️ Com gol de Gabi Zanotti, Corinthians vence Palmeiras pelo Paulistão Feminino
A Ferroviária, por sua vez, está na quarta colocação do Brasileirão Feminino com oito pontos e aproveitamento de 60%. A equipe está classificada às oitavas de final do torneio.
➡️ Meia do Botafogo mira decisão contra o Fortaleza na Série A2: ‘Não será fácil’
CORINTHIANS X FERROVIÁRIA
6ª RODADA DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025
- 📆 Data e horário: terça, 12 de agosto, às 18h (horário de Brasília)
- 📍 Local: Pacaembu, São Paulo (SP)
- 📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Nicole; Thaís Ferreira, Thaís Regina, Mariza e Letícia Teles; Gi Fernandes, Yaya, Letícia Monteiro e Andressa Alves; Juliete, Vic Albuquerque e Jhonson
FERROVIÁRIA: Luciana; Kati, Andressa, Camila e Fátima Dutra; Nicoly, Duda e Micaelly; Mylena Carioca, Vendito e Catyellen
- Matéria
- Mais Notícias