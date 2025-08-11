menu hamburguer
Corinthians x Ferroviária feminino: onde assistir e escalações

Equipes duelam pela 6ª rodada do Paulistão Feminino

Corinthians e Ferroviária duelam pelo Brasileirão Feminino.
imagem cameraCorinthians e Ferroviária duelam pelo Campeonato Paulista Feminino.
Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 11/08/2025
19:39
Corinthians e Ferroviária duelam nesta terça-feira (12), às 18h (horário de Brasília), pela 6ª rodada do Paulistão Feminino. A bola rola no Pacaembu, em São Paulo (SP), e conta com transmissão do Sportv (canal fechado) e Globoplay (streaming).

As Brabas estão na liderança do Paulistão, com 12 pontos em cinco jogos. Já as Guerreiras Grenás estão na quarta colocação e somam oito pontos.

Ficha do jogo

Escudo-do-Corinthians
COR
FER
6ª rodada
Paulistão Feminina
Data e Hora
terça-feira, 12 de agosto
Local
Pacaembu, São Paulo (SP)
Árbitro
Jessica Aparecida Milani
Assistentes
Leandra Aires Cossette e Welber Venancio da Silva
Var
Renata Neves Leite
Onde assistir

O Corinthians tem quatro vitórias e uma derrota nas cinco primeiras rodadas, com aproveitamento na casa dos 80%. Na rodada passada, venceu o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Gabi Zanotti.

No Brasileirão, as Brabas venceram por 2 a 1 o Bahia no fim de semana, e decidem em casa uma vaga nas semifinais. Já na Copa do Brasil, eliminou o Cruzeiro nos pênaltis.

Treino do Corinthians Feminino para encarar o Palmeiras pelo Paulistão. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians)
Treino do Corinthians Feminino para encarar a Ferroviária pelo Paulistão. (Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians)

A Ferroviária, por sua vez, está na quarta colocação do Brasileirão Feminino com oito pontos e aproveitamento de 60%. A equipe está classificada às oitavas de final do torneio.

Ferroviária e Corinthians duelam pelo Brasileirão Feminino.
Ferroviária e Corinthians fizeram jogo acirrado pelo Paulistão Feminino. (Foto: Rafael Zocco/Ferroviária)

CORINTHIANS X FERROVIÁRIA
6ª RODADA DO BRASILEIRÃO FEMININO 2025

  • 📆 Data e horário: terça, 12 de agosto, às 18h (horário de Brasília)
  • 📍 Local: Pacaembu, São Paulo (SP)
  • 📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Nicole; Thaís Ferreira, Thaís Regina, Mariza e Letícia Teles; Gi Fernandes, Yaya, Letícia Monteiro e Andressa Alves; Juliete, Vic Albuquerque e Jhonson

FERROVIÁRIA: Luciana; Kati, Andressa, Camila e Fátima Dutra; Nicoly, Duda e Micaelly; Mylena Carioca, Vendito e Catyellen

circulo com pontos dentroTudo sobre

