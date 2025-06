A atacante Marta, da Seleção feminina e do Orlando Pride, não esconde a ansiedade para a Copa do Mundo feminina no Brasil em 2027. A veterana entra em campo pelo Brasil nesta sexta-feira (27), contra a França, às 16h10 (horário de Brasília), no Estádio dos Alpes, em Grenoble.

O Brasil superou a candidatura conjunta de Bélgica, Holanda e Alemanha para sediar o torneio. Na escolha, a Fifa considerou critérios técnicos, como viabilidade comercial, logística e estrutura existente. Para Marta, trata-se de um grande feito.

— A Copa do Mundo de 2027 da FIFA no Brasil representa um sonho, primeiro, porque é a primeira Copa do Mundo feminina da categoria adulta na América do Sul, e a gente está super orgulhosa de poder sediar um evento tão grande como esse. — disse ela.

— O mais importante para a gente é que realmente a gente possa deixar um legado muito especial, para que o futebol feminino só venha a crescer mais e mais — completou a camisa 10.

Renovação na Seleção feminina

Marta é a atleta mais experiente desta convocação de Arthur Elias, que aposta em jovens atletas, como Dudinha (São Paulo) e Jhonson (Corinthians). Além do amistoso internacional, o Brasil disputa a Copa América em julho. A jogadora analisa o perfil do grupo brasileiro.

— Hoje a gente vê uma geração muito forte. A gente vê que as pessoas que hoje estão no comando entendem que é importante seguir evoluindo, seguir dando oportunidade a todos e, principalmente, após essa Copa — opinou a craque.

Treino da Seleção feminina na França. (Foto: Lívia Villas Boas / CBF)

