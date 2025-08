Copa do Brasil Feminina: onde assistir aos jogos da 3ª fase

A terceira fase da Copa do Brasil Feminina será disputada em jogo único, entre terça (5) e quinta-feira (7). A etapa marca a entrada de equipes das Séries A1 e A2 do Brasileirão e promete confrontos equilibrados e decisivos.

continua após a publicidade

Nesta etapa da competição, as 16 equipes da Série A1 se juntam às demais em briga por vaga na próxima fase. Ao todo, serão 32 clubes na disputa para a classificação às oitavas. As partidas serão únicas e, em caso de empate, haverá definição nos pênaltis.

Entre os destaques da rodada estão os duelos entre Red Bull Bragantino e Botafogo, Cruzeiro e Corinthians, Vasco e São Paulo, além de Bahia e Grêmio. Veterana, a zagueira Géssica Nascimento, do Red Bull Bragantino, falou sobre o confronto.

continua após a publicidade

— Vamos passar confiança para as meninas, pois, para muitas delas, será a primeira vez que irão disputar a Copa do Brasil. Queremos realizar o nosso melhor e entregar tudo dentro de campo. É ganhar ou ganhar. Temos jogadoras muito boas que acreditam no futebol delas e nas companheiras que estarão em campo — disse ela.

➡️ CBF confirma jogo do Corinthians no Pacaembu; saiba detalhes

Jogos da 3ª fase da Copa do Brasil feminina 2025

Terça-feira – 5 de agosto

Atlético-PI x São José-SP – 15h – Estádio Albertão (PI) – Atlético Piauiense TV (YouTube)

– 15h – Estádio Albertão (PI) – Atlético Piauiense TV (YouTube) Sport x Manaus – 15h – Ilha do Retiro (PE) – TV Sport (YouTube)

– 15h – Ilha do Retiro (PE) – TV Sport (YouTube) Juventude x Fortaleza – 15h – Alfredo Jaconi (RS) – Juventude TV (YouTube)

– 15h – Alfredo Jaconi (RS) – Juventude TV (YouTube) Red Bull Bragantino x Botafogo – 19h – Gabriel Marques da Silva (SP) – SporTV

Quarta-feira – 6 de agosto

Avaí/Kindermann x Palmeiras – 15h – Carlos Alberto Costa Neves (SC) – Avaí Play (YouTube)

– 15h – Carlos Alberto Costa Neves (SC) – Avaí Play (YouTube) Coritiba x Ferroviária – 15h – Couto Pereira (PR) – TV Coxa (YouTube)

– 15h – Couto Pereira (PR) – TV Coxa (YouTube) Bahia x Grêmio – 15h – Estádio Alberto Oliveira (BA) – SporTV

– 15h – Estádio Alberto Oliveira (BA) – SporTV Real Brasília x Atlético-MG – 15h – Valmir Bezerra (DF) – TV Real Brasília (YouTube)

– 15h – Valmir Bezerra (DF) – TV Real Brasília (YouTube) Flamengo x Operário-MS – 15h – Luso Brasileiro (RJ) – Flamengo TV (YouTube)

– 15h – Luso Brasileiro (RJ) – Flamengo TV (YouTube) Pinda x Realidade Jovem – 15h – Antonio Pinheiro Junior (SP) – Sem transmissão confirmada

– 15h – Antonio Pinheiro Junior (SP) – Sem transmissão confirmada Cruzeiro x Corinthians – 16h30 – Castor Cifuentes (MG) – SporTV (canal fechado)

– 16h30 – Castor Cifuentes (MG) – SporTV (canal fechado) Internacional x 3B da Amazônia – 19h – Francisco Novelletto (RS) – Sem transmissão confirmada

– 19h – Francisco Novelletto (RS) – Sem transmissão confirmada Vasco x São Paulo – 19h30 – São Januário (RJ) – Vasco TV (YouTube)

– 19h30 – São Januário (RJ) – Vasco TV (YouTube) Mixto x Vitória – 20h – Presidente Dutra (MT) – TV Mixto (YouTube)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quinta-feira – 7 de agosto

Fluminense x Brasil de Farroupilha – 15h – Moça Bonita (RJ) – Sem transmissão confirmada

– 15h – Moça Bonita (RJ) – Sem transmissão confirmada América-MG x Santos – 15h – Independência (MG) – SporTV