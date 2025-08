A Seleção Brasileira conquistou a Copa América Feminina neste sábado (2) e agora soma nove títulos continentais. Ao todo, 23 atletas estiveram no elenco campeão, com destaque para o Corinthians, clube com mais atletas no time de Arthur Elias.

Do total, 11 jogadoras campeãs pertencem a clubes do futebol brasileiro. São quatro do Corinthians, duas do Palmeiras, duas do Cruzeiro, uma do São Paulo, uma da Ferroviária e uma do Fluminense. Dudinha, que estava no São Paulo até o início do torneio, foi vendida ao San Diego Wave, da Califórnia.

Entre as que atuam no futebol estrangeiro, os times com mais convocadas são Atlético de Madrid, Orlando Pride e Real Madrid.

Lista de jogadoras da Seleção campeãs da Copa América

GOLEIRAS: Lorena (KC Current), Cláudia (Fluminense) e Camila (Cruzeiro) ZAGUEIRAS: Tarciane (Lyon), Antônia (Real Madrid), Isa Haas (Cruzeiro), Kaká (São Paulo) e Mariza (Corinthians) LATERAIS: Fê Palermo (Palmeiras), Yasmim (Real Madrid) e Fátima Dutra (Ferroviária) MEIO-CAMPISTAS: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Yaya (Corinthians) e Ary Borges (Racing Louisville FC) ATACANTES: Kerolin (Manchester City), Gio (Atlético de Madrid), Luany (Atlético de Madrid), Dudinha (San Diego Wave), Marta (Orlando Pride), Amanda Gutierres (Palmeiras), Gabi Portilho (Gotham) e Jhonson (Corinthians)

🟢 Clubes brasileiros

Corinthians – 4 jogadoras

(Mariza, Duda Sampaio, Yaya, Jhonson)

Palmeiras – 2 jogadoras

(Fê Palermo, Amanda Gutierres)

Cruzeiro – 2 jogadoras

(Camila, Isa Haas)

Ferroviária – 1 jogadora

(Fátima Dutra)

São Paulo – 1 jogadora

(Kaká)

Fluminense – 1 jogadora

(Cláudia)

Total de atletas em clubes brasileiros: 11

🌍 Clubes internacionais

Atlético de Madrid (ESP) – 2 jogadoras

(Gio, Luany) Orlando Pride (EUA) – 2 jogadoras

(Angelina, Marta) Real Madrid (ESP) – 2 jogadoras

(Antônia, Yasmim) Kansas City Current (EUA) – 1 jogadora

(Lorena) Lyon (FRA) – 1 jogadora

(Tarciane) Racing Louisville FC (EUA) – 1 jogadora

(Ary Borges) Gotham FC (EUA) – 1 jogadora

(Gabi Portilho) Manchester City (ING) – 1 jogadora

(Kerolin) San Diego Wave (EUA) – 1 jogadora (Dudinha)

🔵 Total de atletas em clubes internacionais: 12

