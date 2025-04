Portuguesa adia início das obras do novo estádio; entenda motivo

A Portuguesa divulgou nesta segunda-feira (14) que vai mandar os jogos do Campeonato Brasileiro da Série D no Estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, o Canindé.

O clube divulgou uma nota explicando que o local tem importância para o time na busca pelo acesso, algo considerado fundamental no novo projeto da SAF.

Com a iniciativa, a Lusa vai adiar o início das obras do novo estádio de junho para o mês de outubro. A decisão foi tomada em conjunto com a Revee, empresa especializada em soluções de infraestrutura para o entretenimento que lidera o projeto de requalificação e modernização do Estádio do Canindé.

O clube disse ainda que vai efeturar melhorias pontuais na área das cabines de imprensa e camarotes.

A Lusa ainda não utilizou o local para mandar seus jogos nesta temporada, mas o estádio conta com todos os laudos atualizados junto à Federação Paulista de Futebol.

O Canindé, inicialmente, será reaberto para receber até 14 mil pessoas, podendo ter a capacidade ampliada mediante reformas pontuais na marquise localizada no setor das cadeiras numeradas e com a respectiva autorização dos órgãos competentes.

O Pacaembu pode ser uma opção?

O Pacaembu foi utilizado pela Lusa durante os jogos do Campeonato Paulista. Em contato com a reportagem do Lance! no mês passado durante visita ao CT do clube, o sócio-investidor e presidente da Portuguesa SAF, Alex Bourgeois, afirmou que tentou todas as possibilidades no Estado de São Paulo para mandar os jogos do time.

O Pacaembu não foi uma prioridade já que para não sair no prejuízo financeiro de em média R$180 mil, o clube precisava colocar pelo menos 7 mil torcedores por rodada no local. Entretanto, a ideia era jogar em um gramado sintético por causa da preferência da comissão técnica.

A Portuguesa vai estrear na Série D entre os dias 19 e 20 de abril contra o Boavista-RJ, fora de casa.

Confira a nota oficial do clube:

Voltar para casa é sempre algo bom. Não importa o momento ou o contexto. Afinal de contas é o nosso lar, onde vivemos momentos históricos, compartilhamos alegrias com quem amamos.

Retornar em um momento especial é ainda mais importante. E é assim que voltaremos ao Canindé, para disputar aquele que será o campeonato mais importante dos últimos anos para nós.

Um torneio que será o primeiro passo de nossa retomada rumo à Série A, um projeto que pode parecer difícil, mas vamos transformá-lo em realidade nos próximos anos.

Uma jornada dessas precisa começar da melhor maneira possível, com o nosso torcedor se sentindo em casa, com uma sinergia que, exceto pela estreia como mandante do Paulistão, ainda não tivemos nesta temporada.

Por isso faremos um enorme esforço. Contaremos com reformas pontuais nas cabines de imprensa e camarotes já para a estreia e nos comprometeremos a atuar com capacidade reduzida nos primeiros jogos para garantir o conforto do nosso torcedor.

E isso só será possível pelo trabalho em conjunto com os nossos parceiros da Revee, que não apenas aceitaram atrasar o início das obras do Novo Canindé, como também nos ajudarão nas reformas pontuais que serão executadas.

Nosso até breve pode ter sido mais curto do que o imaginado, mas, dessa vez, queremos uma despedida como todos nós sonhamos: vencendo e fazendo festa no jogo final!

É hora de voltar para casa! É hora de voltar à Serie A!

Um abraço lusitano,

Alex Bourgeois

Sócio-investidor e Presidente da Portuguesa SAF

