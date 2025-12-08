menu hamburguer
Futebol Feminino

Bola de Prata 2025: confira premiadas no futebol feminino

Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro dominaram a premiação

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 08/12/2025
13:41
Bola de Prata 2025 definiu melhores do ano no futebol feminino. (Foto: ESPN/Divulgação)
Bola de Prata 2025 definiu melhores do ano no futebol feminino. (Foto: ESPN/Divulgação)
A tradicional premiação Bola de Prata, promovida pela ESPN, celebrou os melhores da temporada 2025 do futebol feminino em uma cerimônia realizada nesta segunda-feira (8), em São Paulo (SP).

Campeão da Libertadores Feminina e do Brasileirão Feminino, o Corinthians foi o grande destaque, emplacando seis jogadoras na seleção ideal, além de conquistar os prêmios de melhor técnico e revelação da competição.

Troféu Telê Santana

O treinador Lucas Piccinato, do Corinthians, venceu o troféu Telê Santana no futebol feminino. Também concorriam Rosana Augusto (Palmeiras) e Lucas Piccinato (Corinthians).

Lucas Piccinato comanda o Corinthians. (Foto: Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)
Seleção do Brasileirão Feminino

Entre as meias, concorreram Brena, Gabi Zanotti e Vic Albuquerque, com Zanotti e Vic Albuquerque vencendo a disputa.

Concorrem às melhores atacantes: Amanda Gutierres, Byanca Brasil, Jhonson e Tainá Maranhão. Foram eleitas as três melhores: Amanda Gutierres (Palmeiras), Byanca Brasil (Cruzeiro) e Jhonson (Corinthians). Confira lista completa:

  1. Melhor goleira: Camila Rodrigues (Cruzeiro)
  2. Melhor lateral-direita: Gi Fernandes (Corinthians)
  3. Melhores zagueiras: Mariza (Corinthians) e Thaís Ferreira (Corinthians)
  4. Melhor lateral-esquerda: Gisseli (Cruzeiro)
  5. Melhor volante: Lorena Bedoya (Cruzeiro)
  6. Melhores meias: Gabi Zanotti (Corinthians) e Vic Albuquerque (Corinthians)
  7. Melhores atacantes: Amanda Gutierres (Palmeiras), Byanca Brasil (Cruzeiro) e Jhonson (Corinthians)
  8. Melhor técnico: Lucas Piccinato (Corinthians)

Bola de Prata 2025: destaques do feminino

  1. Artilheira: Amanda Gutierres (Palmeiras)
  2. Gol mais bonito: Manu Balbinot (Real Brasília)
  3. Revelação: Jhonson (Corinthians)
  4. Prêmio Reflexões: Fabiana Guedes (Atlético-MG)
  5. Bola de Ouro Feminina: Gabi Zanotti (Corinthians)
Amanda Gutierres comemora gol marcado pelo Palmeiras. (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)
