Bola de Prata 2025: confira premiadas no futebol feminino
Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro dominaram a premiação
A tradicional premiação Bola de Prata, promovida pela ESPN, celebrou os melhores da temporada 2025 do futebol feminino em uma cerimônia realizada nesta segunda-feira (8), em São Paulo (SP).
Campeão da Libertadores Feminina e do Brasileirão Feminino, o Corinthians foi o grande destaque, emplacando seis jogadoras na seleção ideal, além de conquistar os prêmios de melhor técnico e revelação da competição.
Troféu Telê Santana
O treinador Lucas Piccinato, do Corinthians, venceu o troféu Telê Santana no futebol feminino. Também concorriam Rosana Augusto (Palmeiras) e Lucas Piccinato (Corinthians).
Seleção do Brasileirão Feminino
Entre as meias, concorreram Brena, Gabi Zanotti e Vic Albuquerque, com Zanotti e Vic Albuquerque vencendo a disputa.
Concorrem às melhores atacantes: Amanda Gutierres, Byanca Brasil, Jhonson e Tainá Maranhão. Foram eleitas as três melhores: Amanda Gutierres (Palmeiras), Byanca Brasil (Cruzeiro) e Jhonson (Corinthians). Confira lista completa:
- Melhor goleira: Camila Rodrigues (Cruzeiro)
- Melhor lateral-direita: Gi Fernandes (Corinthians)
- Melhores zagueiras: Mariza (Corinthians) e Thaís Ferreira (Corinthians)
- Melhor lateral-esquerda: Gisseli (Cruzeiro)
- Melhor volante: Lorena Bedoya (Cruzeiro)
- Melhores meias: Gabi Zanotti (Corinthians) e Vic Albuquerque (Corinthians)
- Melhores atacantes: Amanda Gutierres (Palmeiras), Byanca Brasil (Cruzeiro) e Jhonson (Corinthians)
- Melhor técnico: Lucas Piccinato (Corinthians)
Bola de Prata 2025: destaques do feminino
- Artilheira: Amanda Gutierres (Palmeiras)
- Gol mais bonito: Manu Balbinot (Real Brasília)
- Revelação: Jhonson (Corinthians)
- Prêmio Reflexões: Fabiana Guedes (Atlético-MG)
- Bola de Ouro Feminina: Gabi Zanotti (Corinthians)
