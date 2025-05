A segunda rodada do Paulistão Feminino teve vitórias de Corinthians, Taubaté, Palmeiras e São Paulo. As Brabas lideram a competição, com seis pontos, e sete gols de saldo.

Na tarde desta quarta-feira (14), o Taubaté venceu o Realidade Jovem por 1 a 0, no Joaquinzão, com gol de Kakau. No mesmo dia, o Palmeiras venceu a Ferroviária pelo placar mínimo, com gol de Laís Melo, na Arena Barueri.

O Corinthians superou o Santos por 3 a 0 em grande apresentação de Ariel, que balançou as redes duas vezes, e Eudimilla. No fechamento da rodada, foi a vez do São Paulo vencer o Red Bull Bragantino por 3 a 0, com tentos de Kaká, Crivelari e Camilinha.

Classificação do Paulistão Feminino após a segunda rodada

Corinthians – 6 pontos (7 de saldo) Palmeiras – 6 pontos (2 de saldo) Ferroviária – 3 pontos São Paulo – 3 pontos Santos – 3 pontos Taubaté – 3 pontoS Realidade Jovem – 0 ponto (-2 de saldo) Bragantino – 0 ponto (-7 de saldo)

Ferroviária e Palmeiras duelam pelo Paulistão Feminino. (Foto: Millena Cravo/Ferroviária)

Terceira rodada do Paulistão Feminino

Realidade Jovem x Bragantino

Data: 03/06 (terça-feira)

Horário: 18h

Local: Estádio João Mendes Athayde, em São José do Rio Preto (SP)

Palmeiras x São Paulo

Data: 03/06 (terça-feira)

Horário: 20h

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Ferroviária x Santos

Data: 04/06 (quarta-feira)

Horário: 18h

Local: Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Corinthians x Taubaté

Data: 04/06 (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Parque São Jorge, em São Paulo (SP)

