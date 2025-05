Com gols de Kaká, Crivelari e Camilinha, o São Paulo venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 0 nesta quinta-feira (15), em Santana de Parnaíba, pela 2ª rodada do Paulistão Feminino.

As Soberanas somam os primeiros três pontos na competição, após estreia com derrota no clássico contra o Santos, por 2 a 1. O Tricolor assumiu a quarta colocação da competição, enquanto o Bragantino é lanterna.

Como foi Bragantino x São Paulo

O São Paulo iniciou a partida com mais posse de bola e volume ofensivo. Mesmo com o Bragantino optando por um esquema tático com três zagueiros, as Soberanas conseguiram a postura ofensiva.

Aos 16 minutos, Brenda Pinheiro atinge adversária dentro da área e a arbitragem marca pênalti para o São Paulo. A zagueira Kaká converteu, com cobrança firme no canto esquerdo.

Em seguida, Dudinha arriscou jogada individual, driblou e finalizou, mas Alice defendeu. Pouco a pouco, o time de Bragança começou a sair para jogo.

Aos 35 minutos, Kaká colocou a mão na bola e o árbitro assinou penalidade. Isa Rangel cobrou e Anna Bia, com segurança, defendeu.

Na reta final do primeiro tempo, com 44 minutos, foi a vez de Serrana encontrar Crivelari. A atacante chutou forte, sem chance para a goleira Alice, e o São Paulo abriu 2 a 0. Este foi o quarto gol de Crivelari na temporada.

São Paulo e Bragantino, pela segunda rodada do Paulistão Feminino. (Foto: Aline Fiuza / São Paulo FC)

O segundo tempo começou com mudanças no lado tricolor. O técnico Thiago Viana optou por linhas mais altas e marcação sob pressão, dificultando a saída de bola do Bragantino. Aos 20 minutos, Anna Bia voltou a brilhar após cobrança de falta adversária.

Camilinha apareceu bem aos 27 e ampliou para as Soberanas. A camisa 10 aproveitou a bola sobrando na entrada da área e acertou belo chute de perna esquerda.

Bia Meneses teve chance de falta, mas a bola ainda foi para fora. Com o Massa Bruta dando mais espaço, o Tricolor dominou a partida, com direito a bola na trave de Day, além de diversas chances desperdiçadas.

No final, Anna Bia fez outra grande defesa após cobrança de falta de Catarina. O jogo terminou com o placar em 3 a 0 para o São Paulo.

Próximos jogos de São Paulo e Bragantino

As equipes voltam a jogar pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino. As Soberanas enfrentam o Bahia no domingo (18), às 15h, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. No mesmo dia, o Bragantino duela com o Grêmio, às 16h, no Airton Ferreira da Silva, em Sans Souci, Rio Grande do Sul.