Na noite desta quarta-feira (14), o Corinthians venceu o Santos por 3 a 0, em partida válida pela segunda rodada do Paulistão Feminino, e assumiu a primeira colocação da competição. Os gols foram marcados por Ariel, duas vezes, e Eudimilla.

continua após a publicidade

As Brabas estrearam com goleada diante do Bragantino por 4 a 0, desta forma, alcançaram a segunda vitória e chegaram aos seis pontos, além de sete gols de saldo.

➡️Convocadas por Arthur Elias, Laís Estevam e Thaís Ferreira têm lesões confirmadas

Corinthians impõe ritmo forte desde o início

Mesmo jogando fora de casa, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP), o Timão teve domínio da partida desde o primeiro tempo.

Aos 27 minutos, abriu o placar com Ariel, aproveitando falha da goleira Stefane. Depois, ela ainda balançou as redes aos 16 do segundo tempo. Aos 19, Eudmilla recebeu de Carol Nogueira, bateu firme e ampliou para as Brabas.

continua após a publicidade

As Sereias da Vila tiveram oportunidade, mas não conseguiram converter. As melhores chances vieram dos pés da meia Suzane Pires, com chutes de média e longa distância.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Lucas Piccinato apostou em uma equipe alternativa para o clássico, visando preservar atletas convocadas para a Seleção Brasileira e o duelo contra o Sport, no sábado (17), pela 11ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

Outro fator que pesou para a opção do treinador em poupar atletas é o departamento médico lotado. Atualmente, o Corinthians tem seis jogadores em recuperação: Duda Mineira (desconforto no joelho esquerdo), Lelê (treino específico para fortalecimento), Letícia Santos (transição após lesão muscular em região posterior da coxa direita), Manu Olivan (transição após lesão ligamentar no cotovelo direito), Thaís Ferreira (lesão muscular em adutor à direita) e Thaís Regina (transição após lesão muscular em região posterior da coxa esquerda).

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Próximos jogos de Santos e Corinthians

Em busca do acesso, o Santos terá duelo paulista na Série A2 do Campeonato Brasileiro, contra o Taubaté, no sábado (17), às 15h, no Estádio Joaquinzão, em Taubaté (SP), pela 4ª rodada.

Já o Corinthians recebe o Sport no mesmo dia, às 21h (horário de Brasília), pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino. O jogo será no Estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco (SP).