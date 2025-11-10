Com destaque para goleiras, Palmeiras e Corinthians empatam no Paulistão Feminino
Brabas lideram a competição; Palestrinas estão na segunda colocação
Na noite desta segunda-feira (10), Palmeiras e Corinthians ficaram no empate por 0 a 0 em um clássico movimentado pela 12ª rodada do Paulistão Feminino. O duelo, disputado na Arena Crefisa Barueri, marcou a estreia da treinadora Rosana Augusto em jogos contra o rival alvinegro e teve emoção do início ao fim.
O Corinthians segue na liderança do Paulistão, com 31 pontos, e o Palmeiras como vice-líder, com 26. Até o mometo, Ferroviária, com 23, e São Paulo, com 17, fecham a zona de classificação para as semifinais.
Como foi Palmeiras x Corinthians pelo Paulistão Feminino
O primeiro tempo começou quente. Logo aos dois minutos, Jhonson levou perigo ao vencer Poliana no duelo individual e chutar sem ângulo. O Verdão respondeu com boa chegada de Rhay Coutinho, que finalizou para fora aos 15.
O Timão ainda assustou em contra-ataque puxado novamente por Jhonson, enquanto o Palmeiras lamentou a saída de Andressinha, que sentiu e precisou ser substituída. Aos 23, Tapia salvou o Verdão após chegada perigosa das alvinegras.
Na segunda etapa, o ritmo seguiu intenso. Logo no primeiro minuto, Gabi Zanotti encontrou Jhonson dentro da área, e a atacante carimbou a trave, quase abrindo o placar.
O Palmeiras respondeu aos 13, quando Amanda Gutierres ficou cara a cara com Lelê, mas desperdiçou a melhor oportunidade alviverde. Aos 16, Kate Tapia voltou a brilhar ao defender o chute de Juliete, garantindo o empate sem gols até o apito final.
A atacante Tainá Maranhão teve grande chance e quase abriu o placar para o Palmeiras. A jogadora driblou adversárias, apostou na velocidade e chegou a driblar Lelê, mas a zaga corinthiana se recuperou.
Aos 29, Andressa Alves chegou perto de fazer 1 a 0 Corinthians. A camisa 9 do Timão driblou dentro da área e chutou com força, mas a bola parou na trave. A partida continuou acirrada até o fim, mas faltou capricho e o jogo terminou sem gols.
FICHA TÉCNICA - PALMEIRAS X CORINTHIANS
- Paulistão Feminino - 12ª rodada
- 📅 Data: segunda-feira (10), às 20h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
- ⏰ Horário: 20h (de Brasília)
- 🏟️ Público: 372 torcedores
PALMEIRAS: Kate Tapia, Poliana, Pati Maldaner e Fê Palermo; Andressinha (Diany), Raíssa Bahia (Greicy), Brena, Ingryd e Rhay Coutinho; Tainá Maranhão e Amanda Gutierres. Técnica: Rosana Augusto.
CORINTHIANS: Lelê; Thaís Ferreira, Gi Fernandes (Gisela Robledo), Mariza, Letícia Teles (Erika) e Juliete (Tamires); Day Rodríguez, Vic Albuquerque (Ivana Fuso); Jhonson (Ariel Godoi), Gabi Zanotti (Andressa Alves) e Letícia Monteiro (Duda Sampaio). Técnico: Lucas Piccinato.
